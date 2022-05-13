Из-за жалоб на платежки за комуслуги Кабмин возобновляет проверку в компаниях

Из-за жалоб на платежки за комуслуги Кабмин возобновляет проверку в компаниях

Правительство возобновляет проверки в украинских компаниях, предоставляющих коммунальные услуги, в частности в энергетике.

Все потому, что в Кабмин поступило уже не одно обращение от украинцев по поводу необоснованных начислений.

Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Имеем сегодня в повестке дня и решение о возобновлении проверок в компаниях, которые предоставляют украинцам коммунальные услуги. В частности, в энергетике. Объясню, почему это решение принято. К сожалению, в правительство поступило уже не одно обращение от украинцев относительно необоснованных начислений. Поэтому здесь надо быстро навести порядок", – сказал глава правительства.

Напомним, на заседании 10 мая Кабмин принял законопроекты, которые предлагают ввести на период военного времени и 6 месяцев после его завершения мораторий на повышение тарифов на тепло, горячую воду, газ и его распределение для всех категорий потребителей.

Нужно ли сейчас платить за коммунальные услуги

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