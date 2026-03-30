Изменение налогообложения: правительство одобрило законопроект о военном сборе

Военный сбор будет продлен после отмены военного положения.

Кабмин одобрил три отдельных законопроекта

Сегодня, 30 марта, Кабмин одобрил три важных «налоговых» законопроекта. Один из них касается военного сбора.

Об этом сообщил Минфин.

В частности, предполагается продление уплаты военного сбора в течение трех лет после прекращения или отмены военного положения с учетом сохранения высоких потребностей в финансировании сектора безопасности и обороны и восстановления Украины.

В 2026 году в Украине продолжают действовать обновленные правила налогообложения, введенные для усиления оборонного бюджета.

Военный сбор платят все категории налогоплательщиков

Его ставки составляют:

  • ФЛП первой, второй и четвертой групп — 10% от минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного 2026 года — размер ежемесячного авансового взноса — 864,7 грн)

  • плательщики единого налога третьей группы (кроме е-резидентов) — 1% от полученного дохода ежеквартально

  • предприниматели на общей системе налогообложения — 5% от чистого годового налогооблагаемого дохода

Кто освобожден от уплаты военного сбора

Законодательство предусматривает ряд случаев, когда предприниматели могут не платить сбор. В частности, это касается ФЛП 1 и 2 групп, налоговый адрес которых зарегистрирован на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий.

Также ФЛП 1 и 2 групп, работающих без привлечения наемных работников, имеют право на освобождение от уплаты на время ежегодного отпуска (один календарный месяц) или в случае документально подтвержденной болезни, продолжающейся более 30 календарных дней.

Из наемных работников — 5% от начисленной заработной платы.

Военнослужащие и работники ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки Украины, ГУР, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны Украины, Госспецсвязи, Государственной специальной службы транспорта Украины — 1,5 процента с дохода, полученного в виде денежного довольствия, денежных вознаграждений, денежных вознаграждений и других выплат освобождаются от налогообложения военным сбором в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 16-1 подраздела 10 раздела ХХ НКУ).

Напомним, Минфин представил законопроект о налогах. Украина должна принять пакет налоговых мер уже к концу марта 2026 года в соответствии с требованиями МВФ. Законопроект Минфина содержит четыре ключевых налоговых требования, вошедших в меморандум с МВФ.

