Изменение налогообложения: правительство одобрило законопроект о военном сборе

Кабмин одобрил три отдельных законопроекта

Сегодня, 30 марта, Кабмин одобрил три важных «налоговых» законопроекта. Один из них касается военного сбора.

Об этом сообщил Минфин.

В частности, предполагается продление уплаты военного сбора в течение трех лет после прекращения или отмены военного положения с учетом сохранения высоких потребностей в финансировании сектора безопасности и обороны и восстановления Украины.

В 2026 году в Украине продолжают действовать обновленные правила налогообложения, введенные для усиления оборонного бюджета.

Военный сбор платят все категории налогоплательщиков

Его ставки составляют:

ФЛП первой, второй и четвертой групп — 10% от минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного 2026 года — размер ежемесячного авансового взноса — 864,7 грн)

плательщики единого налога третьей группы (кроме е-резидентов) — 1% от полученного дохода ежеквартально

предприниматели на общей системе налогообложения — 5% от чистого годового налогооблагаемого дохода

Кто освобожден от уплаты военного сбора

Законодательство предусматривает ряд случаев, когда предприниматели могут не платить сбор. В частности, это касается ФЛП 1 и 2 групп, налоговый адрес которых зарегистрирован на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий.

Также ФЛП 1 и 2 групп, работающих без привлечения наемных работников, имеют право на освобождение от уплаты на время ежегодного отпуска (один календарный месяц) или в случае документально подтвержденной болезни, продолжающейся более 30 календарных дней.

Из наемных работников — 5% от начисленной заработной платы.

Военнослужащие и работники ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки Украины, ГУР, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны Украины, Госспецсвязи, Государственной специальной службы транспорта Украины — 1,5 процента с дохода, полученного в виде денежного довольствия, денежных вознаграждений, денежных вознаграждений и других выплат освобождаются от налогообложения военным сбором в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 16-1 подраздела 10 раздела ХХ НКУ).

Напомним, Минфин представил законопроект о налогах. Украина должна принять пакет налоговых мер уже к концу марта 2026 года в соответствии с требованиями МВФ. Законопроект Минфина содержит четыре ключевых налоговых требования, вошедших в меморандум с МВФ.