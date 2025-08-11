Изменение предельных цен на рынке обеспечило бесперебойный импорт электроэнергии без аварийной помощи.

Реклама

Как отмечают в ExPro, потребность в импорте возросла из-за повышенного потребления в энергосистеме на фоне жары.

«Изменение предельных цен на краткосрочных сегментах рынка позволило бесперебойно привлекать импортный ресурс, аварийная помощь почти не активируется», — подчеркивают аналитики.

Наибольшие объемы поставляются в часы вечернего пика — в августе в отдельные дни мощность импорта превышала 1,6 ГВт. Именно в это время электроэнергия на соседних рынках самая дорогая и может стоить более 200 €/МВтч.

За первое полугодие 2025 года Украина импортировала почти 1,3 млн МВтч электроэнергии на сумму 165 млн евро. При этом, несмотря на рост экспорта летом, расходы на импорт остаются существенно больше доходов от экспорта.

Ранее аналитика рынка электроэнергии Дарья Орлова также подтвердила, что пересмотр прайс-кепов с 1 августа дал возможность обеспечить стабильный импорт в критические часы спроса, что особенно важно в условиях ожидаемого роста нагрузки в отопительный сезон.