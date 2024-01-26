Изменения для переселенцев в 2024 году: сколько ВПЛ останутся без помощи

В прошлом году на выплаты переселенцам было направлено 73 млрд грн. В 2024 году этот показатель снизится до 57 млрд. грн. Выплаты внутриперемещенным лицам (ВПЛ) будут оптимизированы.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, это связано с уменьшением доходной части бюджета Украины и требованиями международных партнеров.

"Мы напрямую привязаны к решениям наших партнеров. Партнеры выдвигают требования постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации. Речь идет о том, что по международным лекалам 2 года достаточно для того, чтобы адаптироваться", — сказала Верещук.

Сколько денег выплатила Украина переселенцам

В 2022 году Украина направила на выплаты переселенцам 57 миллиардов гривен. В 2023 году эта сумма увеличилась до 73 миллиарда гривен. В 2024 году деньги на помощь для ВПЛ снова составят около 57 миллиардов гривен.

Сколько человек получают выплаты

По данным Верещук, в Украине — более 4,9 миллиона внутренних переселенцев, из которых 2,5 миллиона ежемесячно получают выплаты. Число переселенцев постоянно меняется из-за миграции и возвращения людей, а также увеличения их количества в связи с эвакуацией из прифронтовых районов.

"Уязвимые должны продолжить получать выплаты, а те, кто уже, например, адаптировались, либо получили жилье, либо имеют высокооплачиваемую работу... подходы должны быть более справедливыми", — отметила Верещук.

Напомним, что выплаты переселенцам составляют:

для лиц с инвалидностью и детей – 3000 гривен;

для других лиц — 2000 гривен.

Ранее мы писали о том, кому отменят выплаты ВПЛ в 2024 году. Больше об этом читайте в новости.

Читайте также: