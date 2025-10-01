ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
317
Время на прочтение
2 мин

Изменения в "Пакете школьника": что разрешили покупать за средства программы

Помощь в 5000 грн из «Упаковка школьника» теперь можно тратить по-новому.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Школьник

Школьник / © unsplash.com

С сегодняшнего дня, 1 октября, в государственной программе «Пакет школьника» начали действовать важные изменения: единовременную финансовую помощь в размере 5000 гривен теперь можно тратить не только на школьные принадлежности, одежду и обувь, но и на книги.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики семьи и единства Украины.

Где можно рассчитаться помощью?

Официальное расширение программы позволило использовать средства в торговых точках, работающих по следующим категориям (MCC-кодам):

  • Детская и семейная одежда (5641, 5651)

  • Обувь (5661)

  • Канцелярские товары (5943)

  • Книжные магазины, периодические издания и газеты (5942, 5192)

Для удобства родителей первоклассников Министерство социальной политики обновило онлайн-дашборд на своем сайте. Посредством этого ресурса можно найти все торговые точки по Украине, где гарантированно принимают эту выплату.

Статистика программы и термины

Программа пользуется высоким спросом:

  • Количество поданных заявлений уже превысило 200 тысяч (преимущественно через приложение Дія).

  • Выплаты уже получили более 168 тысяч семей.

  • Общая сумма профинансированной помощи составила более 856 млн. гривен (почти 70% от общего бюджета).

Родители могут подать заявление на получение пособия до 15 ноября 2025 года. Начисленные средства необходимо использовать в течение 180 дней (полгода) с момента начисления, рассчитываясь безналично онлайн или офлайн.

Напомним, Министерство социальной политики и Государственная служба по делам детей запустили в тестовом режиме интерактивную карту, которая поможет родителям найти магазины, где можно рассчитаться в рамках программы «Упаковка школьника».

Сейчас 70,5% «первичков» уже воспользовались программой «Упаковка школьника» от государства. Более 600 миллионов уже потрачено на помощь семьям.

Дата публикации
Количество просмотров
317
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie