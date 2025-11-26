Изменения в программе єВідновлення: кто получит возмещение за поврежденное оккупантами жилье

Украинцы получат возмещение за разрушенное жилье

Около 9 тысяч украинских семей смогут получить компенсацию на ремонт жилья, поврежденного в результате российской агрессии.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, на соответствующее финансирование правительство направило 609 млн грн Министерству развития общин.

«Это средства, которые позволят семьям отремонтировать свои дома. Мы последовательно восстанавливаем жилье, разрушенное войной, и расширяем возможности программы еВідновлення, чтобы помощь поступала быстрее», — отметила Свириденко.

Кроме того, по решению правительства упрощен порядок получения компенсаций по программе еВідновлення для жилья в общей собственности.

«Теперь если один из совладельцев выехал, не выходит на связь или не участвует в содержании имущества, это не будет блокировать получение помощи. Компенсацию сможет оформить другой совладелец — по упрощенной процедуре без лишних задержек», — пояснила премьер-министр.

По ее словам, это решение позволит людям быстрее начать ремонт поврежденного жилья и вернуть его в пользование, даже в ситуациях, когда получить согласие всех совладельцев было невозможно.

Юлия Свириденко сообщила, что по программе єВідновлення компенсации на восстановление поврежденного жилья в рамках программы уже получили более 116 тысяч семей.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла закон, который предусматривает существенное увеличение государственной помощи семьям с детьми. Согласно документу, с 1 января 2026 года единовременная выплата при рождении ребенка составит 50 000 гривен