ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
4703
Время на прочтение
1 мин

Изменения в программе "Национальный кэшбек": как можно потратить деньги

Обновление связано с выплатой 1000 грн по программе "Зимняя поддержка", которые также поступят на карту "Национального кэшбэка".

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
В программе "Национальный кэшбек" произошли изменения

В программе "Национальный кэшбек" произошли изменения / © УНИАН

С воскресенья, 22 ноября, произошли изменения в программе «Национальный кэшбек», которые касаются категории расходования средств. Эти изменения вызваны необходимостью синхронизировать ее работу с государственной программой «Зимняя поддержка».

Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Средства, накопленные на карте Национального кэшбэка, можно использовать на следующие категории товаров и услуг:

  • коммунальные услуги;

  • почтовые услуги;

  • продукты питания в магазинах и супермаркетах;

  • лекарственные средства и медицинские изделия;

  • книги и другую печатную продукцию;

  • благотворительность.

«Часть обновленных категорий станет доступной сразу: тратить средства на лекарства, медицинские изделия, книги и другую печатную продукцию можно уже сейчас», — говорится в сообщении Минэкономики.

В ведомстве пояснили, что обновление связано с выплатой 1000 грн по программе «Зимняя поддержка», которые также поступят на карту «Национального кэшбэка».

«Категории расходов в обеих программах решили унифицировать. Благодаря этому обе программы будут работать корректно, а средства государственной поддержки будут направлены прежде всего на базовые и необходимые расходы», — пояснили в министерстве.

Обновленные условия расходования будут действовать до 30 июня 2026 года.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешной реализации программы «Зимней поддержки» и анонсировал начало первых выплат уже на следующей неделе.

Дата публикации
Количество просмотров
4703
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie