Изменения в программе "Национальный кэшбек": как можно потратить деньги

В программе "Национальный кэшбек" произошли изменения / © УНИАН

С воскресенья, 22 ноября, произошли изменения в программе «Национальный кэшбек», которые касаются категории расходования средств. Эти изменения вызваны необходимостью синхронизировать ее работу с государственной программой «Зимняя поддержка».

Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Средства, накопленные на карте Национального кэшбэка, можно использовать на следующие категории товаров и услуг:

коммунальные услуги;

почтовые услуги;

продукты питания в магазинах и супермаркетах;

лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и другую печатную продукцию;

благотворительность.

«Часть обновленных категорий станет доступной сразу: тратить средства на лекарства, медицинские изделия, книги и другую печатную продукцию можно уже сейчас», — говорится в сообщении Минэкономики.

В ведомстве пояснили, что обновление связано с выплатой 1000 грн по программе «Зимняя поддержка», которые также поступят на карту «Национального кэшбэка».

«Категории расходов в обеих программах решили унифицировать. Благодаря этому обе программы будут работать корректно, а средства государственной поддержки будут направлены прежде всего на базовые и необходимые расходы», — пояснили в министерстве.

Обновленные условия расходования будут действовать до 30 июня 2026 года.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешной реализации программы «Зимней поддержки» и анонсировал начало первых выплат уже на следующей неделе.