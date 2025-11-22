- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 4703
- Время на прочтение
- 1 мин
Изменения в программе "Национальный кэшбек": как можно потратить деньги
Обновление связано с выплатой 1000 грн по программе "Зимняя поддержка", которые также поступят на карту "Национального кэшбэка".
С воскресенья, 22 ноября, произошли изменения в программе «Национальный кэшбек», которые касаются категории расходования средств. Эти изменения вызваны необходимостью синхронизировать ее работу с государственной программой «Зимняя поддержка».
Об этом сообщили в Министерстве экономики.
Средства, накопленные на карте Национального кэшбэка, можно использовать на следующие категории товаров и услуг:
коммунальные услуги;
почтовые услуги;
продукты питания в магазинах и супермаркетах;
лекарственные средства и медицинские изделия;
книги и другую печатную продукцию;
благотворительность.
«Часть обновленных категорий станет доступной сразу: тратить средства на лекарства, медицинские изделия, книги и другую печатную продукцию можно уже сейчас», — говорится в сообщении Минэкономики.
В ведомстве пояснили, что обновление связано с выплатой 1000 грн по программе «Зимняя поддержка», которые также поступят на карту «Национального кэшбэка».
«Категории расходов в обеих программах решили унифицировать. Благодаря этому обе программы будут работать корректно, а средства государственной поддержки будут направлены прежде всего на базовые и необходимые расходы», — пояснили в министерстве.
Обновленные условия расходования будут действовать до 30 июня 2026 года.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешной реализации программы «Зимней поддержки» и анонсировал начало первых выплат уже на следующей неделе.