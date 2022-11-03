Изменится ли фиксированный курс гривны к доллару: ответ НБУ

Национальный банк Украины будет сохранять фиксированный курс, пока не увидит, что преимущества от этой фиксации превышают недостатки такого курсового режима.

В Нацбанке пока не видят причин для изменения позиции по фиксированному курсу гривны к доллару, поэтому такая политика будет продолжаться.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"В настоящее время Национальный банк не видит потребностей в дополнительной курсовой корректировке. В то же время надлежащих предпосылок для возврата к плавающему курсу пока нет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что решения по регулированию валютного рынка во время военного положения имеют целью обеспечить баланс между содействием экономической деятельности и предотвращению непроизводительного оттока капитала.

Как считают в НБУ, фиксация курса позволила удержать макроэкономическую стабильность и контролируемость ценовой ситуации, а валютные ограничения – обеспечить критические потребности экономики без существенного ущерба для валютного рынка.

Напомним, Национальный банк Украины с 21 мая отменил ограничение на установление курса, по которому банки могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

Если ранее курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%, то теперь речь идет о рыночном курсе. Также отменены аналогичные ограничения на установление курса, согласно которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за рубежом.

Ранее стало известно, что Национальный банк Украины будет сохранять фиксированный курс, пока не видит, что преимущества от этой фиксации превышают недостатки такого курсового режима.

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