Изменят ли в Украине основную валюту с доллара на евро: в НБУ ответили

Национальный банк Украины (НБУ) рассматривает возможность изменения основной курсообразующей валюты с доллара на евро, но решения пока нет.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, регулятор подходит к этому вопросу комплексно, анализируя все возможные варианты.

"Сказать, что вопрос пере привязки находится на выходе — нет", — заявил Пышный.

Замглавы НБУ Юрий Гелетий отметил, что расчеты в евро постепенно растут: на импорт они приходятся на 50%, на экспорт – 30%, а на наличном рынке – 22-23%.

"Дальнейшее расширение доли евро может эту дискуссию актуализировать. Она, безусловно, будет комплексной и достаточно широкой. Особенно мы должны учитывать, что этот вопрос может набирать большую актуальность в контексте нашей европейской интеграции", — добавил замглавы НБУ.

Пышный также отметил, что НБУ не планирует изменять структуру международных резервов, большинство которых номинированы в долларах. Отвечая на вопрос о гипотетической заморозке со стороны США резервов Украины, чтобы принудить Киев к миру, он заявил:

"Мы не рассматриваем подобное развитие событий. США были и остаются нашим стратегическим партнером".

Напомним, в Нацбанке рассказали, как хотят обуздать инфляцию.

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