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Изменятся ли тарифы на электроэнергию для населения с1 декабря 2022 года

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
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Время на прочтение
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Изменятся ли тарифы на электроэнергию для населения с1 декабря 2022 года

Тарифы на электроэнергию зимой

Что будет с тарифами на свет с 1 декабря 2022 года, сколько придется платить

Из-за ракетных ударов по инфрастурктуре Украины введены аварийные и стабилизационные отключения, света не бывает круглосуточно. Что будет с тарифами на электричество в такой ситуации?

В Украине был одобрен проект постановления по утверждению новых тарифов на электроэнергию в 2023 году. Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭК) приняла решение о повышении стоимости передачи электроэнергии и диспетчеризации.

Но для бытовых потребителей элетричетсва, цены на энергопотребление сохранятся  такими же в течение осени, зимы – до 31 марта следующего года.

"Любые сообщения об их повышении являются спекуляцией и частью информационных атак России", — сообщили в пресс-службе энергокомпании YASNO.

Согласно соответствующему постановлению Кабмина, до 31 марта 2023 года для бытовых потребителей тарифы на электроэнергию установлены на уровне:

  • 1,44 грн/кВтч за весь потребленный объем до 250 кВт/ч,
  • 1,68 грн/кВтг при потреблении более 250 кВтч.

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Дата публикации
Просмотры
2531
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