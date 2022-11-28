Изменятся ли тарифы на электроэнергию для населения с1 декабря 2022 года

Что будет с тарифами на свет с 1 декабря 2022 года, сколько придется платить

Из-за ракетных ударов по инфрастурктуре Украины введены аварийные и стабилизационные отключения, света не бывает круглосуточно. Что будет с тарифами на электричество в такой ситуации?

В Украине был одобрен проект постановления по утверждению новых тарифов на электроэнергию в 2023 году. Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭК) приняла решение о повышении стоимости передачи электроэнергии и диспетчеризации.

Но для бытовых потребителей элетричетсва, цены на энергопотребление сохранятся такими же в течение осени, зимы – до 31 марта следующего года.

"Любые сообщения об их повышении являются спекуляцией и частью информационных атак России", — сообщили в пресс-службе энергокомпании YASNO.

Согласно соответствующему постановлению Кабмина, до 31 марта 2023 года для бытовых потребителей тарифы на электроэнергию установлены на уровне:

1,44 грн/кВтч за весь потребленный объем до 250 кВт/ч,

1,68 грн/кВтг при потреблении более 250 кВтч.

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