Изменятся ли тарифы на электроэнергию для украинских потребителей с 1 ноября 2022 года

31 октября 2022 года заканчивается действие тарифов на электроэнергию, утвержденных еще в 2021 году. Что будет дальше?

Согласно тарифам украинские потребители, которые используют менее 250 кВт в месяц, а это большинство населения Украины, платит 1,44 грн, потребляющие более 250 кВт платят по 1,68 грн.

Тарифы были утвержденны постановлением правительства №859 от 11 августа 2021 года.

Постановлением №453 от 16 апреля 2022 года действие этих тарифов было пролонгировано до 31 октября 2022 года. То есть в ноябре их действие заканчивается.

Летом 2022 парламент ввел мораторий на повышение цен на газ и тепло. Согласно принятому Закону №7427, установлен мораторий на повышение тарифов на распределение природного газа, на тепловую энергию и поставку горячей воды в течение действия военного состояния и последующие шесть месяцев после его прекращения.

Что будет с ценами на электроснабжение от 1 ноября, в то время, когда оккупанты уничтожили треть энергосистемы Украины — вопрос, интересующий всех украинцев, которые надеются, что действующие тарифы на электроэнергию будут продлены по крайней мере до конца военного положения.

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