Изменятся ли цены на топливо в мае: эксперт объяснил, чего ожидать

Автозаправка / © Associated Press

Реклама

Ситуация на мировых рынках и блокирование Ормузского пролива продолжают давить на украинские АЗС. Несмотря на определенные колебания, надеяться на существенное удешевление топлива в мае не стоит.

Об этом рассказал энергетический эксперт Сергей Куюн, сообщает «24 Канал».

Почему выросли цены на топливо?

По словам эксперта, ситуация пока остается непростой, ведь стоимость топлива напрямую зависит от цен на мировых рынках и объемов импорта.

Реклама

На глобальном уровне цены на нефть демонстрируют рост. Несмотря на то, что недавно они немного снизились на фоне ожиданий возможного мира между США и Ираном, впоследствии снова пошли вверх. Причина — отсутствие договоренностей между странами, а также фактическое блокирование Ормузского пролива, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и газа.

В то же время Куюн отмечает, что резкое подорожание топлива в марте, после обострения на Ближнем Востоке, в значительной степени было вызвано ажиотажем. Это хорошо видно на примере дизеля:

сначала цена выросла с 750 до 1500 долл. за тонну;

затем снизилась почти до 1000 долл;

после этого снова прибавила около 200 долл.

Сейчас же стоимость дизельного топлива продолжает постепенно повышаться.

«Мы видим, что ничего не изменилось, но цена уже не 1,5 тысячи долларов, как была, а 1200. Но нам от этого не легче. С одной стороны, она просела, но мы фактически покупали по тем высоким ценам. То есть какой бы и цена не была, объективной или необъективной, у нас нет возможности отказаться от покупки, потому что можем остаться без топлива», — рассказал эксперт.

Реклама

Цены на топливо в мае — чего ожидать

Специалист объясняет, что средняя цена дизеля в Украине уже снизилась — ниже 90 грн за литр. Однако проблема в том, что большинство сетей заключали контракты на поставку в период пиковых цен — в конце марта и в начале апреля.

В то же время на рынок уже начинают поступать партии топлива, закупленные по более низким ценам, и именно они формируют новые ориентиры для оптового сегмента.

«Соответственно сложилась такая нетипичная ситуация: закупочные цены на топливо, которое сейчас заходит, выше, чем те, по которым их сегодня здесь продают», — пояснил Куюн.

Несмотря на это, требования Антимонопольного комитета обязывают сети устанавливать цены в соответствии с реальными экономическими факторами.

Реклама

Как объясняет эксперт, фактически это означает возможный рост цен на АЗС, ведь существует разрыв между закупочной стоимостью и розничными ценами.

"Если цена в ближайшее время не просядет в мире, не откатится, то я боюсь, что у нас она не будет падать. Она будет все равно держаться, поскольку эти свежие ресурсы, которые сегодня заходят, закуплены по максимальным ценам и фактически не позволяют компаниям двигаться вниз», — считает Куюн.

Напомним, 4 мая цены на топливо украинских АЗС остаются стабильными, хотя разрыв между сетями достигает 3 грн на дизеле и 6 грн на бензине А-95. Так, в «Укрнафте» А-95 стоит 69,9 грн/л, дизель — 86,9 грн/л, газ — 47,9 грн/л. В сетях BVS и UPG бензин А-95 стоит 72,9 грн/л, а дизельное топливо — 86,9-89,9 грн/л. Самые высокие цены зафиксированы на WOG и OKKO: А-95 там продают по 75,9 грн/л, премиальные марки — до 85,90 грн/л, дизель — по 89,9 грн/л, а автогаз — по 49,9 грн/л.

Новости партнеров