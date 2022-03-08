Изоляция за агрессию: Россия стала страной, против которой в мире введено больше всего санкций

Изоляция за агрессию: Россия стала страной, против которой в мире введено больше всего санкций

Против РФ уже действуют 5800 разных видов санкций.

Россия, которая пошта войной против Украины, захлебывается в санкциях. Страны мира и международные организации ввели уже 5800 различных видов ограничений против РФ. Таким образом, Россия стала страной номер один в мире, против которой введено больше всего санкций.

Об этом пишет Bloomberg и называет эти меры "финансовой ядерной войной" против РФ.

В Белом доме США отметили, что РФ уже обогнала Иран и стала самой подсанкционированной страной в мире. Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности МКИП.

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Тем временем одна из крупнейших финансовых корпораций мира Morgan Stanley спрогнозировала, что уже после 15 апреля Россию ждет дефолт. В это время РФ должна перечислить средства владельцам облигаций. Она может это не сделать – как месть США и союзникам за введенные санкции, а также из-за введенных санкций, ограничивающих перерасчет денег.

Из-за войны России против Украины в РФ останавливают или ограничивают свой бизнес более 200 компаний - международные финансовые организации, банки, промышленные гиганты, известные бренды одежды, бытовых товаров и т.д.

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