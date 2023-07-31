Израильский корабль первым "прорвал" зерновую блокаду России и направляется в Украину — СМИ

Израильский корабль первым прорвал зерновую блокаду России и направляется в Украину. Его путь проходит через Черное море, сопровождают судно американский противокорабельный самолет и беспилотник.

Об этом пишет обозреватель "Urich" в обзоре для "Милитарного".

По данным обозревателя, в ночь на 30 июля 3 гражданских корабля Ams1, Sahin 2 и Yilmaz Kaptan, пройдя турецкие проливы, двинулись в сторону Украины. Происхождение этих судов: Израиль, Греция и Турция/Грузия. Пункт назначения через AIS был определен как Украина.

Обозреватель утверждает, что корабль, несмотря на блокаду, направляется в Украину. / Фото: Украинский милитарный портал

"И уже сегодня, Ams1, наплевав на российские угрозы, входит в украинскую ветвь Дуная. Это первый корабль, прорвавший российскую блокаду Черного моря после бомбардировки Рени 25 июля. Начиная свое путешествие из Ашдода, Израиль, он открыто рекламировала пункт назначения – Украина, и пересек Черное море прямым курсом", — пишет обозреватель.

Маршрут корабля, который следует в Украину / Фото: Украинский милитарный портал

Сопровождают гражданский корабль американский противокорабельный самолет P8, дозаправляемый в небе Румынии и беспилотник Forte12 RQ-4.

"За Ams1 следуют еще четыре судна (плюс к тем – Sealock и Afer), которые либо встали, либо встанут на якорную стоянку в ближайшее время на Дунае", — говорится в сообщении обозревателя.

Напомним, российские захватчики угрожают судам, которые, по их мнению, могут направляться в порты Украины, несмотря на то, что навигация в порты Украины полностью отсутствует.

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