Известнейшего производителя рома с Бермудских островов признали спонсором войны

Бермудская компания Bacardi Limited, владеющая торговой маркой наиболее продаваемого в мире одноименного рома, внесена в перечень международных спонсоров войны. Компания продолжает вести бизнес в РФ и активно ищет там новых сотрудников.

Об этом сообщили в четверг, 10 августа, в пресс-службе Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

В сообщении говорится, что после полномасштабного вторжения России в Украину Bacardi объявила об остановке экспорта в государство-агрессор и прекращении вложений в рекламу. Однако позже эта часть сообщения исчезла из ее официального заявления.

"Впоследствии компания продолжила поставлять свою продукцию в РФ на миллионы долларов и искать новых сотрудников, публикуя объявления о вакансиях", — отметили в НАПК.

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Поскольку ряд ведущих международных владельцев брендов вышел из российского алкогольного рынка, это снизило уровень конкуренции и создало дополнительные возможности для оставшихся. Этим воспользовалось российское подразделение компании "Бакарди Рус", импортировавшее товаров на $169 млн за год войны в Украине.

Согласно данным на сайте Федеральной налоговой службы РФ, выручка "Бакарди Рус" в 2022 году выросла на 8,5% (до 32,6 млрд рублей), а чистая прибыль – до 4,7 млрд: это на 206,5% больше, чем в 2021 году (1,5 млрд рублей). Налог на прибыль в бюджет страны-агрессора уплачен на сумму свыше $12 млн.

"Таким образом, Bacardi Limited продолжает платить значительные налоги в бюджет России, поддерживать ее экономику и спонсировать агрессию против Украины", — подчеркнули в НАПК.

Что известно о компании

Bacardi Limited – крупнейшая частная международная алкогольная компания в мире, ее продукция продается более чем в 170 странах.

Среди известных брендов компании - бренди Baron Otard, D'USSÉ; джин Bombay; ром Bacardi; текила Cazadores; водка Grey Goose, Eristoff; виски Dewar's, William Lawson's, Aberfeldy, Aultmore, Royal Brackla, Craigellachie, Angel's Envy и другие напитки (Martini, St-Germain, Bénédictine).

В общей сложности Bacardi владеет более 200 торговыми марками, среди которых — одноименный с фирменным названием компании ром, который является самым продаваемым ромовым брендом в мире.

Напомним, НАПК Украины внесло французскую корпорацию Auchan в перечень международных спонсоров войны, потому что компания отказалась от бойкота России и не закрыла там свой бизнес.

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