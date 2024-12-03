Известные сети АЗС уплатили в бюджет 2,6 млрд грн за 3 квартал 2024 года

Известные сети АЗС – ОККО, WOG, МОТТО, UPG, БРСМ-Нефть, KLO – в 3 квартале 2024 года обеспечили поступление в государственный бюджет на уровне 2,61 млрд грн.

Об этом сообщил директор компании А-95 Сергей Куюн.

«По ТОП-10 сетям по количеству АЗС (сети OKKO, WOG, БРСМ-Нефть, UPG, Авантаж 7, AMIC, KLO, SHELL, VST, MOTTO) общая оплата в 3 кв. составила 2,609 против 2,655 млрд грн в 2 кв. 2024 г.», — сообщил эксперт.

Как сообщалось, в 2024 году средняя зарплата в известных сетях АЗС – в частности, OKKO, WOG, Параллель, БРСМ-Нефть, UPG, Авантаж 7, AMIC, Укрнефть, МОТТО, KLO – выросла в среднем на 30-35%.