Изъяли валюту и рубли: в ГБР рассказали об обысках у родственников Медведчука и Козака во Львовской области

Изъяли валюту и рубли: в ГБР рассказали об обысках у родственников Медведчука и Козака во Львовской области

ГБР провело масштабные обыски во Львовской области у родственников пророссийских политиков Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Следственные действия происходили в квартирах, домах и производственных предприятиях, принадлежащих семье Тараса Козака, а также брату Виктора Медведчука – Сергею.

Об этом сообщает ГБР.

"Обыски проводятся в рамках уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр (ст. 364, ст. 240 УК Украины). Родственники Козака и Медведчука являются субъектами уголовного производства по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовские области", — говорится в сообщении.

Целью обысков является установление незаконно приобретенного имущества и его арест. Следователи устанавливают причастность семей Козака и Медведчука к финансированию войны.

"Следственные действия продолжаются. Только во время обыска в одной из квартир, принадлежащей супруге Тараса Козака, следователи изъяли более 108 тыс. долларов США, 8,5 тыс. евро, 18,6 тыс. российских рублей, документы на объекты недвижимости и банковские карты", — сообщили в ГБР.

Читайте также: