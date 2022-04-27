Изъяли валюту и рубли: в ГБР рассказали об обысках у родственников Медведчука и Козака во Львовской области

ГБР провело масштабные обыски во Львовской области у родственников пророссийских политиков Виктора Медведчука и Тараса Козака.
Следственные действия происходили в квартирах, домах и производственных предприятиях, принадлежащих семье Тараса Козака, а также брату Виктора Медведчука – Сергею.
Об этом сообщает ГБР.
"Обыски проводятся в рамках уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр (ст. 364, ст. 240 УК Украины). Родственники Козака и Медведчука являются субъектами уголовного производства по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовские области", — говорится в сообщении.
Целью обысков является установление незаконно приобретенного имущества и его арест. Следователи устанавливают причастность семей Козака и Медведчука к финансированию войны.
"Следственные действия продолжаются. Только во время обыска в одной из квартир, принадлежащей супруге Тараса Козака, следователи изъяли более 108 тыс. долларов США, 8,5 тыс. евро, 18,6 тыс. российских рублей, документы на объекты недвижимости и банковские карты", — сообщили в ГБР.
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