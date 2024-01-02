Изъятие замороженных активов РФ правильное: какую сумму может получить Украина – Financial Times

Евросоюз и США должны изъять замороженные активы России и передать их Украине.

Об этом пишет Саймон Хинриксен в колонке The Financial Times.

По его словам, это правильное решение и есть исторические прецеденты как конфискации иностранных активов во время военного конфликта, так и распределения репараций после его завершения.

"Перспектива изъятия замороженных резервов Центрального банка России вызвала беспокойство о последствиях для финансовой системы. Некоторые страны, например Китай, могут подумать, что хранить резервы в долларах и евро опасно, но это не так. Если одни страны не будут незаконно вторгаться на территорию других, их деньги будут в полной безопасности", — отмечает журналист.

В прошлом месяце сообщалось, что западные страны активно исследовали этот шаг, поскольку политическое сопротивление в США и других странах растет к увеличению прямой финансовой поддержки Украины в борьбе против вторжения России, говорится в материале.

"Военные репарации привычны для мирных соглашений. Когда государство нарушает международное право, потерпевшая сторона может потребовать возмещения как установленной нормы согласно международному праву", — пишет Саймон Хинриксен.

Как отмечает автор, нормальной исторической процедурой со времен наполеоновских войн было создание репарационной комиссии, регулируемой мирным договором. Граждане, предприятия и государство могут потребовать возврата и компенсации уничтоженного имущества или потребовать признания его нарушений.

В случае с Украиной уже существует реестр убытков, который ведет Институт KSE, который по состоянию на июнь 2023 года оценил их в более чем в $250 миллиардов из-за повреждений недвижимости и инфраструктуры, а также экономических потерь от полномасштабной войны.

"Будет ли репарационная передача такого размера в пределах исторической нормы? Ответ на это – да", — подчеркнул Хинриксен.

По оценкам МВФ, российский ВВП в 2023 году составит $1,9 триллиона, так что даже если выбрать консервативные 20% ВВП, это составит $380 миллиардов в виде военных репараций исходя из исторических стандартов. Трудно получить точные цифры по поводу того, сколько российских денег заморожено в Европе и США, но большинство оценок говорит о около $300 миллиардов.

ООН уже признала, что Россия должна нести юридические последствия, включающие репарации. Согласно международному праву, у ЕС и США есть все основания для принятия соответствующих мер с целью конфискации российских активов и использования их для выплаты Украине.

"Урегулирование убытков, конечно, всегда является вопросом реальной политики. Но если страны хотят быть частью глобального общества, они обязаны соблюдать международные законы и нормы. Вопиющие нарушения Россией международных законов требуют ответа, и инвесторы должны быть удовлетворены тем, что правила соблюдаются", — подытожил Саймон Хинриксен.

Напомним, Климкин спрогнозировал, сократит ли Запад военную помощь Украине.

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