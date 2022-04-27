Изъятые активы российских олигархов могут послужить Украине: генпрокурор США одобряет такое решение

Оперативная группа Минюста США отслеживает российских миллиардеров, поддерживающих Владимира Путина и получающих выгоду от его режима.
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд в своем выступлении на заседании комитета Сената по ассигнованиям заявил о поддержке решения о передаче непосредственно Украине части активов, изъятых у российских олигархов в связи с введенными против них санкциями.
Об этом сообщает во вторник, 26 апреля, американское издание The Washington Times.
"Правительство – мы бы поддержали закон, который позволил бы часть этих денег передать непосредственно в Украину", – сказал Гарланд в своей речи к сенаторам.
В издании напомнили, что после полномасштабного вторжения российских войск в Украину Министерство юстиции США организовало специальную оперативную группу, которая отслеживала активы российских олигархов-миллиардеров, поддерживающих Владимира Путина и получающих выгоду от его режима.
Подразделение получило название KleptoCapture Task Force. Оно объединяет ресурсы разных агентств, включая ФБР, Министерство финансов и Службу внутренних доходов. Подразделение нацелено на самолеты, яхты, недвижимость и другие активы состоятельных россиян.
Напомним, Европейский Союз заблокировал активы на 29,5 млрд евро физлиц и организаций, внесенных в списки санкций против России и Беларуси.
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