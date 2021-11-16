К 30-летию Независимости Украины Нацбанк выпустит памятные банкноты номиналом в 20 и 200 гривен: какими они будут

К 30-летию Независимости Украины Нацбанк выпустит памятные банкноты номиналом в 20 и 200 гривен: какими они будут

Купить их можно будет за 34 и 214 гривен соответственно.

Национальный банк Украины выпустит памятные банкноты, номиналом 20 и 200 гривен, посвященные 30-летию Независимости Украины. Купюры будут введены в оборот с 19 ноября 2021 года. Единственным их отличием будет нанесенная на лицевой стороне айдентика к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

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В Нацбанке сообщают, что купюры выпустят тиражом в 30 тыс. штук.

Банкнота номиналом 20 гривен будет образца 2014 года, а номиналом 200 гривен – 2019 года. На обеих будет подпись Председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко. Памятные купюры, как сообщают в Нацбанке, будут иметь все элементы защиты.

"Дополнительно на ее лицевой стороне на месте водяного знака нанесена трафаретной печатью и специальной оптически-сменной краской праздничная айдентика — "30 лет Независимости Украины". Эта надпись постепенно меняет цвет при изменении угла наклона банкноты", — сообщила прес-служба.

В Нацбанке отмечают, что памятные банкноты уже доступны в системе онлайн заказов, а также будут реализовываться через интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка и банками-дистрибьюторами.

Цена памятной банкноты номиналом 20 гривен составит 34 гривны, а номиналом 200 гривен – 214 гривен.

Напомним, ранее Нацбанк уже ввел в оборот две приуроченные к годовщине Независимости купюры номиналом в 100 и 500 гривен.

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