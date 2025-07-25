К чему готовиться водителям: что будет с ценами на бензин до конца года

Бензин / © Associated Press

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В конце прошлого месяца в Украине выросли розничная стоимость бензина и дизеля. Прыжок цен был вызван двумя исчерпаемыми факторами.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук во время брифинга.

По его словам, первая причина – краткосрочный рост цен на нефть из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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Другая причина роста на горючее – рост курса евро. Поскольку акцизы для горючего устанавливаются именно в этой валюте, это оказало непосредственное влияние на стоимость бензина и дизеля.

«В дальнейшем до конца года мы не ожидаем существенной динамики. В принципе, существенных изменений в ценах на топливо не предполагается. По результатам года мы ожидаем, что рост цен на топливо будет меньше 10%», - сказал Николайчук.

Отметим, что в среднесрочные прогнозы НБУ заложен боковой тренд цен на нефть. Впрочем, значительного вклада в инфляцию тоже не ожидается.

Как результат этого, значительных изменений в ценах на топливо мы не предполагаем. И вклад в инфляцию тоже не будет определяющим", - добавил замглавы Нацбанка.

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Как сообщалось, топливный эксперт Дмитрий Леушкин заявлял, что стоимость горючего на АЗС может резко возрасти. Произойдет это в случае введения анонсированных президентом США Дональдом Трампом ограничений против российской нефти в начале сентября. Это отразится и на стоимости горючего на украинских АЗС.

Напомним, НБУ ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год. Теперь ожидается, что ВВП увеличится всего на 2,1% вместо ранее прогнозируемых 3,1%.

Дата публикации 22:22, 04.07.25 Количество просмотров 1073 Остановится ли рост цен? Прогноз Нацбанка!