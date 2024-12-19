К концу зимы цены на продукты могут вырасти: что именно подорожает – эксперт

На подорожание будет влиять, в частности, фактор инфляции, которая, по прогнозам, на конец года должна была составлять 9%, но на сегодняшний день уже превысила 11%.

В зимний период в Украине может произойти повышение цен на мясо, молоко и овощи. Стоимость продуктов может вырасти на 10-15%.

Такой прогноз сделал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире "День Live".

По его словам, на подорожание овощей повлиял фактор погодных условий, поскольку из-за жаркого лета в Украине было потеряно значительное количество урожая, который должен был закладываться на хранение и затем реализовываться на полках магазинов.

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“Кое-где в южных регионах потери достигали 30%. Это большой объем, учитывая, что мы потеряли Херсонскую и Запорожскую области, которые частично оккупированы, и мы оттуда не можем заполнить рынок”, — отметил Марчук.

Также, по словам эксперта, на рост цен будет влиять подорожание электроэнергии, необходимой для хранения продуктов, и фактор инфляции, которая по прогнозам на конец года должна была составлять 9%, но на сегодняшний день уже превысила 11%.

"Поэтому констатируем, что в зимний период, с декабря до февраля и даже до начала марта, может произойти повышение цен на 10-15%. Это касается таких продуктов, как мясо, молоко, овощи”, — сказал он.

Денис Марчук прогнозирует также зимнее подорожание фруктов, которые в этот период преимущественно импортируются.

"Там будет зависеть от курса доллара, если гривна дальше будет ослабляться, то ценовое предложение при закупке будет дороже", — пояснил он.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует ускорение инфляции в ближайшие месяцы, но ожидает ее замедления в середине 2025 года.

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