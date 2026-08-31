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К пенсии накинут более 500 гривен: кто из украинцев получит
Возрастная компенсационная выплата в Украине назначается автоматически, когда пенсионер достигает соответствующего возраста, если он соответствует установленным условиям.
Некоторые украинские пенсионеры в 2026 году могут получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 570 гривен.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
«Пенсионерам в возрасте от 80 лет в 2026 году предусмотрена ежемесячная компенсационная доплата в размере 570 грн», — говорится в сообщении.
Выплата назначается автоматически по достижении соответствующего возраста, если человек отвечает установленным условиям. Доплата зависит от количества страхового стажа.
Пенсии в Украине — последние новости
Ранее сообщалось, что в августе некоторые украинцы получат разовую выплату ко Дню Независимости в размере до 3 100 грн.
В сентябре отдельные пенсионеры могут получить дополнительно около 1200 гривен к основной выплате. Такая прибавка предусмотрена не для всех пенсионеров. Право на нее имеют неработающие граждане, получающие пенсию за выслугу лет или пенсию по инвалидности и имеющие на иждивении нетрудоспособных членов семьи.
Кроме этого, в Украине готовят изменения в пенсионную систему, которые могут существенно повлиять на выплаты части пенсионеров. Один из ключевых ориентиров предложенной реформы — минимальная пенсионная выплата на уровне 6 000 гривен.