К пенсии накинут более 500 гривен: кто из украинцев получит

Пенсия

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Некоторые украинские пенсионеры в 2026 году могут получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 570 гривен.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

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«Пенсионерам в возрасте от 80 лет в 2026 году предусмотрена ежемесячная компенсационная доплата в размере 570 грн», — говорится в сообщении.

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Выплата назначается автоматически по достижении соответствующего возраста, если человек отвечает установленным условиям. Доплата зависит от количества страхового стажа.

Пенсии в Украине — последние новости

Ранее сообщалось, что в августе некоторые украинцы получат разовую выплату ко Дню Независимости в размере до 3 100 грн.

В сентябре отдельные пенсионеры могут получить дополнительно около 1200 гривен к основной выплате. Такая прибавка предусмотрена не для всех пенсионеров. Право на нее имеют неработающие граждане, получающие пенсию за выслугу лет или пенсию по инвалидности и имеющие на иждивении нетрудоспособных членов семьи.

Кроме этого, в Украине готовят изменения в пенсионную систему, которые могут существенно повлиять на выплаты части пенсионеров. Один из ключевых ориентиров предложенной реформы — минимальная пенсионная выплата на уровне 6 000 гривен.

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