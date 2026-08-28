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К пенсии прибавят 900 грн и больше: кто получит доплаты в сентябре-2026
Эта доплата привязана к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, поэтому размер может ежегодно меняться.
В сентябре 2026-го в Украине начислят специальные доплаты к пенсиям за особые заслуги перед страной. Некоторые украинки могут получить надбавку в размере 35% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц — 908 грн.
Кому поступят дополнительные выплаты, сообщило издание Новости.LIVE.
По закону «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» специальную надбавку к пенсионной выплате могут получить многодетные матери. Речь идет о женщинах, которые воспитали не менее пяти детей до шести лет. Прибавки могут начисляться для официально усыновленных детей в таком же количестве.
Заметим, что выплаты зависят от того, какое количество детей воспитала женщина, а также уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного на январь этого года. Так, в 2026-м показатель вырос до 2 595 грн.
Прибавка предоставляется к базовому размеру выплат:
пенсии по возрасту;
пенсии по инвалидности;
пенсии в связи с потерей кормильца;
пенсию за выслугу лет.
Поскольку доплата привязана к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, ее размер может ежегодно изменяться. Сумма зависит от количества детей, которых женщина родила и воспитала. Наименьшая надбавка составляет 35% прожиточного минимума — это 908 грн за пятерых детей.
За каждого последующего ребенка размер доплаты увеличивается еще на 1%. В частности:
за шесть детей — 36% (934 грн);
за семеро детей — 37% (960 грн);
за восемь детей — 38% (986 грн);
за девять детей — 39% (1012 грн);
за десять и более — 40% (1038 грн).
В Пенсионном фонде отмечают, что в случае смерти получателя часть надбавки могут насчитать при назначении пенсии в связи с потерей кормильца для родных. Сумма будет составлять 70% от размера доплаты для каждого нетрудоспособного лица в семье или 90%, если таких лиц от двух и более.
Пенсия в Украине — последние новости
В сентябре часть пенсионеров получит повышенные выплаты благодаря возрастным надбавкам. Обращаться в Пенсионный фонд для назначения доплат не требуется. Ее начисляют автоматически на основании данных, содержащихся в пенсионном деле.
Заметим, в Украине для людей с инвалидностью в результате Чернобыльской катастрофы выплаты могут превышать 20 тысяч гривен. Впрочем, минимальный размер пенсии зависит от установленной группы инвалидности и рассчитывается как часть средней заработной платы в стране.