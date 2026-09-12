К пенсии прибавят более 1000 грн, но не всем: кто может получить доплату

Деньги. / © Национальный банк Украины

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В Украине для отдельных категорий пенсионеров предусмотрена ежемесячная доплата пенсии. В 2026 году ее размер составляет 1 038 грн. Право на такую выплату имеют граждане, которые по состоянию здоровья нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

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Право на такую выплату имеют не все пенсионеры, а определенные законодательством категории граждан. В частности, доплату могут получать одинокие люди в возрасте от 80 лет, если медицинская комиссия подтвердила, что они нуждаются в постоянном постороннем уходе.

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Также на государственную помощь могут рассчитывать:

одинокие малообеспеченные пенсионеры по возрасту или из-за инвалидности;

малообеспеченные люди с инвалидностью I группы;

ветераны войны.

Размер пособия зависит от прожиточного минимума для людей, потерявших трудоспособность. В этом году это 2595 грн. Доплата рассчитывается в размере 40% показателя. Таким образом, прибавка фактически составляет 1038 грн ежемесячно.

Заметим, что выплата назначается дополнительно к основной пенсии и должна помочь людям, которые по возрасту или состоянию здоровья не могут полноценно обходиться без посторонней помощи.

Ключевое значение имеет то, кого закон считает одиноким человеком. Если у пенсионера от 80 лет есть совершеннолетние трудоспособные дети, в назначении доплаты могут отказать. По закону именно они обязаны содержать своих родителей.

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В то же время есть важное исключение. Если дети сами достигли пенсионного возраста или имеют инвалидность, право на дополнительные 1038 грн к пенсии сохраняется.

Как получить надбавку

Сначала следует обратиться к семейному врачу для прохождения врачебно-консультативной комиссии и получения справки по форме №080-4/о.

Кроме медицинского заключения, необходимо подготовить паспорт, РНОКПП, заявление и декларацию о доходах и составе семьи, подтверждающую отсутствие трудоспособных держателей.

Подать документы в Пенсионный фонд можно лично через представителя по доверенности или онлайн — через личный электронный кабинет на портале электронных услуг ПФУ.

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Как сообщалось, в сентябре 2026-го некоторые пенсионеры получат повышенные пенсии: автоматически надбавки начислят по возрасту и стажу. В частности, украинцам от 70 до 74 лет прибавят 300 грн.

Впрочем, в ПФУ подчеркивают, что некоторые украинцы могут остаться без пенсий после 2026 года. Ведь для отдельных категорий закон предусматривает обязательную ежегодную физическую идентификацию. В частности, ее должны пройти пенсионеры, временно проживающие за пределами Украины.

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