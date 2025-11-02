К праздникам в Украине вырастут цены на продукты: что подорожает уже в ноябре

Цены на продукты снова растут / © Pexels

К рождественским праздникам украинцам следует ожидать повышения цен на ряд популярных продуктов. По словам экспертов, подорожание обусловлено совокупностью экономических факторов — от стоимости логистики до сезонного снижения производства.

Об этом рассказал аналитик «Украинского клуба аграрного бизнеса» Максим Гопка в комментарии для РБК-Украина.

Что влияет на цены

По словам аналитика, на стоимость продуктов нет одного определяющего фактора — все зависит от сочетания нескольких условий.

«Если речь о скоропортящейся продукции, ключевую роль играет логистика. А для овощей важнее стоимость хранения», — объяснил Гопка.

Он также отметил, что цены импортных товаров зависят от ситуации в стране-поставщике и валютных колебаниях.

Региональные отличия в Украине минимальны: там, где урожай больше, продукты стоят немного дешевле. Однако это не касается ритейла, например, молочных и мясных товаров, которые имеют более стабильные ценники.

Что именно подорожает к праздникам

В ближайшее время эксперты прогнозируют повышение цен на сезонные овощи, которые сейчас продают по самым низким показателям года.

К концу года могут вырасти цены также на молочную продукцию, поскольку в зимний период снижается надои.

«К зимним праздникам обычно увеличивается спрос на мясо, поэтому подорожание неизбежно. Более точную аналитику можно будет дать в середине ноября», — уточнил специалист.

Продукты, которые могут вырасти в цене к концу 2025 года

Картофель сейчас стоит 10–12 грн/кг, но может подорожать. Лук — в конце октября продавался по 7–13 грн/кг. Томаты — средняя цена достигла 90–100 грн/кг. Огурцы — по 90–110 грн/кг. Мясо — говядина 350–400 грн/кг, свинина 260–350 грн/кг, куриное филе 230–245 грн/кг. Молочная продукция — молоко (900 мл) 52–60 грн, сметана (350 г) 48–55 грн, масло (200 г) 100–120 грн. Яйца — в среднем 73–77 грн за десяток. Яблоки — осенние сорта продаются по 20–30 грн/кг.

Что останется стабильным

Капуста, морковь и свекла будут оставаться относительно стабильными в цене, пока есть запасы урожая.

«Если не возникнет проблем с хранением, существенных скачков не будет», — подытожил эксперт.

Напомним, в ноябре валютный рынок в Украине может оставаться напряженным. Курс доллара в ноябре, вероятнее всего, продолжит повышаться.