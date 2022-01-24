К "тысячи Зеленского" прибавят еще 500 гривен, а пенсионерам разрешат оплатить коммуналку

Программа расширяется, подчеркнул президент.

В течение февраля будет расширена программа "єПідтримка" для пожилых людей: у них будет возможность оплатить коммунальные услуги за "ковидную" тысячу.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении 24 января.

"Ширше и больше становится наша программа "єПідтримка". В ее пределах с сегодняшнего дня (24 января — Ред.) одну тысячу гривен от государства люди старше 60 лет смогут тратить на покупку лекарств. Кроме этого, в течение месяца мы дополнительно расширим программу для пожилых людей: у них будет возможность использования этих средств на оплату коммунальных услуг", — говорит президент.

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Кроме того, программа будет распространена на украинцев 14-18 лет. "Помимо базовых целей на спорт, музеи, кино, театры, путешествия, они смогут тратить деньги и в сфере образования – на образовательные курсы, образовательные услуги, образовательные программы и т.д.", – сообщил глава государства.

Кроме того, президент отметил бустерную дозу вакцины от коронавируса, которая стала "единственным стандартом для всех развитых стран". "Бустеризация – это бустерная зона, третья доза. В рамках программы "єПідтримка" будет добавлено еще плюс 500 гривен для тех граждан Украины, которые получат третью бустерную дозу прививки", — подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, украинцы старше 60 лет теперь могут приобрести медикаменты через программу "Є-підтримка". Тысячу гривен для вакцинированных следует использовать в течение четырех месяцев с момента получения. Иначе они вернутся государству. Приобрести медикаменты можно в аптеках, где есть терминал для оплаты, или же заказать через Интернет.

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