Кабмин хочет, чтобы плательщики ЕСВ и единого налога отчитывались не ежеквартально, а ежемесячно

Кабмин хочет, чтобы плательщики ЕСВ и единого налога отчитывались не ежеквартально, а ежемесячно

Целью принятия акта является обеспечение своевременности исчисления страхового стажа, назначения и получения пенсионных и других выплат по социальному страхованию.

Кабинет министров Украины одобрил проект закона, который предусматривает замену с 1 января 2022 года квартальной налоговой отчетности на месячную. Документ будет направлен в Верховную Раду.

Такое решение было принято на заседании 29 сентября, сообщает РБК-Украина.

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"Целью принятия акта является обеспечение своевременности исчисления страхового стажа, назначения и получения пенсионных и других выплат по социальному страхованию", — отмечается в пояснительной записке к проекту.

Проектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины в части изменения налогового периода с квартального на месячный для представления налогоплательщиками, в том числе налоговыми агентами, плательщиками единого взноса, контролирующим органам налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу плательщиков налогов - физических лиц, и сумм удержанного с них налога и сумм начисленного единого взноса.

"Изменение налогового периода представления налогового расчета (с квартального на месячный) увеличит затраты времени на представление ежемесячной отчетности", - говорится в документе.

Напомним:

Президент Зеленский подписал законы, вводящие налоговую амнистию . Первый закон позволяет добровольно задекларировать свои активы, а другой — освобождает от ответственности. В рамках "налоговой амнистии" уже подано более 30 млн гривен активов на декларирование, платежей из них получено на 1,5 млн грн.

. В рамках "налоговой амнистии" уже С 1 сентября граждане Украины имеют право подать единовременную добровольную декларацию с указанием активов, принадлежащих им и с которых не были уплачены налоги и сборы. ТСН.ua рассказал детали и основные особенности одноразового добровольного декларирования.

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