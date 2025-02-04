Кабмин изменил порядок выплат ветеранам и семьям погибших военных

Кабинет Министров Украины уточнил порядок выплат пенсий ветеранам войны и семьям погибших военных.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Нардеп проинформировал, что внесены изменения в порядок выплат пенсий, не подлежащих уменьшению из-за уравнительных коэффициентов.

Пенсионный фонд Украины будет автоматически получать данные из Реестра ветеранов войны через Министерство по делам ветеранов.

В течение 14 рабочих дней ПФУ должен пересчитать пенсии соответствующим категориям лиц.

Если после проверки размер пенсии вырастет, доплату начислят с 1 января 2025 года.

К слову, осенью 2024 года Кабмин утвердил новый Порядок назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности некоторых категорий лиц в соответствии с законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".