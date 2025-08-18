Кабмин изменил правила базовой соцпомощи: что ждет семьи

Деньги

Реклама

ПравительствоУкраины внесло изменения в порядок реализации экспериментального проекта по выплате базовой социальной помощи. Отныне многодетные семьи будут получать средства "по технической возможности", а распределение выплат можно будет осуществлять между совершеннолетними членами семьи по их желанию.

Соответствующее постановление правительства №986было принято 13 августа 2025 года.

Среди ключевых нововведений - уточнение порядка выплат для многодетных семей. Отныне помощь на детей в таких семьях будет осуществляться "по технической возможности". Кроме того, с согласия получателей, выплаты, назначенные на семью, могут распределяться равными частями между всеми совершеннолетними членами домохозяйства.

Реклама

Базовая социальная помощь будет охватывать детей до 18 лет, а также молодежь в возрасте до 23 лет, если они учатся на дневной или дуальной форме. При этом даже одинокий человек в рамках этого проекта рассматривается как семья.

Назначение выплат будет осуществляться автоматически через Единую информационную систему социальной сферы и мобильное приложение "Дія". Если же информация о получателе отсутствует в государственных реестрах, предусмотрена возможность подать бумажное заявление.

Для определения размера помощи будут использоваться данные из 13 государственных реестров - среди них база Государственной миграционной службы, налоговые и имущественные реестры, образовательные данные, сведения о внутренне перемещенных лицах и Государственный реестр актов гражданского состояния.

Согласие на размер помощи от каждого совершеннолетнего члена семьи будет подтверждаться с помощью электронной подписи в "Дії". При этом срок между подачей заявления о намерении получить помощь и фактическим обращением на ее назначение не должен превышать 10 дней.

Реклама

Обновленный порядок также детализирует правила использования банковских счетов для зачисления средств, операций с валютой и возможность равномерного распределения выплат через "Дію".

Экспериментальный проект

Ранее правительство утвердило запуск эксперимента по базовой социальной помощи, расчет которой осуществляется исходя из базовой величины в 4500 гривен.

Реализация будет происходить в два этапа:

с 1 июля 2025 года право на помощь получили граждане, которые уже пользуются определенными видами государственной поддержки - в частности, малообеспеченные семьи, одинокие матери, многодетные семьи и дети, чьи родители не платят алименты или место пребывания которых неизвестно;

Реклама

с 1 октября 2025 года круг участников расширится, и помощь станет доступной для других семей и лиц, которые будут отвечать критериям, определенным в постановлении.

Таким образом, правительство не только продолжило реализацию пилотного проекта, но и усовершенствовало его технические и организационные механизмы, чтобы обеспечить более гибкую систему выплат и учесть индивидуальные потребности семей.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 1 июля 2025 года в Украине стартовал экспериментальный проектдля семей с низкими доходами. Теперь украинцы, которые относятся к наиболее уязвимым категориям населения, могут получить помощь от государства.