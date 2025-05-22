Кабмин назвал "летний" тариф на свет: сколько придется платить

В летние месяцы стоимость электричества для украинцев останется неизменной / © pixabay.com

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Кабинет министров Украины продлил действие фиксированного тарифа за электроэнергию для населения до 31 октября. Так что в летние месяцы стоимость света для украинцев не изменится — киловатт электроэнергии будет стоить 4,32 грн.

Об этом говорится в постановлении правительства с 29.04.2025 №480.

Как известно, с 1 июня прошлого года тариф на свет увеличился с 2,64 грн до 4,32 грн за кВт/ч, эта цена действовала до конца апреля 2025 года.

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Недавно появилась информация, что с 1 июня 2025 стоимость электроэнергии для бытовых потребителей может увеличиться до 6,64 грн за кВт/ч, а в течение следующих 2-3 лет тариф на электроэнергию может достичь 9 грн за кВт/ч.

Рост связан с обязательствами перед МВФ по приведению цен к рыночному уровню.

Однако решением правительства тариф на электроэнергию для населения остался на том же уровне.

Украинцы, у которых установлены двухзонные счетчики света, могут несколько сократить расходы на оплату электроэнергии. Для них действует ночной тариф — с 23:00 до 7:00 утра. В этот период тариф будет составлять 2,16 грн за киловатт-час. В другое время суток — 4,32 грн за киловатт-час.

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Ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что тариф на электроэнергию, установленный в Украине, будет действовать в течение текущего отопительного сезона. У правительства нет планов по его увеличению. Глава Минэнерго также подтвердил, что будут оставаться в силе тарифы и на газ и его распределение.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что стоимость электроэнергии для украинцев уже летом 2025 года, вероятно, достигнет 6,32-6,64 гривны за киловатт.

Основными причинами возможного роста являются:

энергетический кризис в Украине (увеличение себестоимости электроэнергии)

увеличение инфраструктурных расходов (восстановление и модернизация электросетей)

требование МВФ повысить тарифы до рыночного уровня (это часть соглашения Украины с международными партнерами)