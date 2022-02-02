Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Кабмин одобрил проект соглашения о свободной торговле с Турцией

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Кабмин одобрил проект соглашения о свободной торговле с Турцией

ТСН.ua

Подписание соглашения должно состояться 3 февраля 2022 года.

Украина и Турция подпишут соглашение о зоне свободной торговли уже 3 января. На заседании Кабмин одобрил проект соглашения, который был доработан в Секретариате Кабмина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

По словам премьера, соглашение будет подписано завтра в присутствии президентов Украины и Турции.

"Заключение соглашения будет способствовать активизации торговли между Украиной и Турецкой Республикой, росту экспорта, созданию новых рабочих мест, трансферу технологий, обмену опытом, созданию благоприятных условий для обеспечения улучшения доступа товаров и услуг на рынки Украины и Турецкой Республики", — говорится в пояснительной записке проекта.

Напомним:

Украина и Великобритания могут создать зону свободной торговли

Украина и Великобритания могут создать зону свободной торговли

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация