Кабмин одобрил проект соглашения о свободной торговле с Турцией

Подписание соглашения должно состояться 3 февраля 2022 года.
Украина и Турция подпишут соглашение о зоне свободной торговли уже 3 января. На заседании Кабмин одобрил проект соглашения, который был доработан в Секретариате Кабмина.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль.
По словам премьера, соглашение будет подписано завтра в присутствии президентов Украины и Турции.
"Заключение соглашения будет способствовать активизации торговли между Украиной и Турецкой Республикой, росту экспорта, созданию новых рабочих мест, трансферу технологий, обмену опытом, созданию благоприятных условий для обеспечения улучшения доступа товаров и услуг на рынки Украины и Турецкой Республики", — говорится в пояснительной записке проекта.
Напомним:
- Ранее Кулеба заявил о намерении Украины создать ЗСТ с США.
- Правительство Украины готовит соглашения о зоне свободной торговли еще с пятью странами — Египтом, Иорданией, Вьетнамом, Индонезией и Китаем. В настоящее время со странами ведутся переговоры.
- С 1 января 2016 года вступило в силу Соглашение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли Украина-ЕС в рамках соглашения об ассоциации.
Читайте также: