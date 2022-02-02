Кабмин одобрил проект соглашения о свободной торговле с Турцией

Кабмин одобрил проект соглашения о свободной торговле с Турцией

Подписание соглашения должно состояться 3 февраля 2022 года.

Украина и Турция подпишут соглашение о зоне свободной торговли уже 3 января. На заседании Кабмин одобрил проект соглашения, который был доработан в Секретариате Кабмина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

По словам премьера, соглашение будет подписано завтра в присутствии президентов Украины и Турции.

"Заключение соглашения будет способствовать активизации торговли между Украиной и Турецкой Республикой, росту экспорта, созданию новых рабочих мест, трансферу технологий, обмену опытом, созданию благоприятных условий для обеспечения улучшения доступа товаров и услуг на рынки Украины и Турецкой Республики", — говорится в пояснительной записке проекта.

Напомним:

Ранее Кулеба заявил о намерении Украины создать ЗСТ с США.

Правительство Украины готовит соглашения о зоне свободной торговли еще с пятью странами — Египтом, Иорданией, Вьетнамом, Индонезией и Китаем. В настоящее время со странами ведутся переговоры.

еще с пятью странами — Египтом, Иорданией, Вьетнамом, Индонезией и Китаем. В настоящее время со странами ведутся переговоры. С 1 января 2016 года вступило в силу Соглашение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли Украина-ЕС в рамках соглашения об ассоциации.

Украина и Великобритания могут создать зону свободной торговли

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