Кабмин ограничил цену на газ для некоторых производителей продовольствия: список

Ограничения будут действовать на период действия карантина, но не дольше 30 апреля 2022 года.
Кабинет министров ограничил стоимость природного газа для производителей продовольствия: муки и хлеба, молока, курятины, подсолнечного масла.
Соответствующее постановление опубликовали Урядовом портале.
В частности, речь идет о производителях таких продуктов как:
- мука пшеничная высшего сорта;
- молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке);
- хлеб ржано-пшеничный и батон;
- яйца куриные категории С1;
- птица (тушка куриная);
- подсолнечное масло.
Правительство установило для производителей этой продукции предельный уровень снабженческо-сбытовой надбавки (поставительского вознаграждения) к цене природного газа собственной добычи (без учета рентных платежей) на уровне не более 24%. Ограничения будут действовать на период действия карантина, но не дольше 30 апреля 2022 года.
Торговая надбавка за поставку природного газа собственной добычи устанавливается на уровне не выше 1%.
Ранее Денис Шмигаль рассказал, что будет с тарифами на отопление и газ после Нового года.
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