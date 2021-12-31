Кабмин ограничил цену на газ для некоторых производителей продовольствия: список

Кабмин ограничил цену на газ для некоторых производителей продовольствия: список

Ограничения будут действовать на период действия карантина, но не дольше 30 апреля 2022 года.

Кабинет министров ограничил стоимость природного газа для производителей продовольствия: муки и хлеба, молока, курятины, подсолнечного масла.

Соответствующее постановление опубликовали Урядовом портале.

В частности, речь идет о производителях таких продуктов как:

мука пшеничная высшего сорта;

молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке);

хлеб ржано-пшеничный и батон;

яйца куриные категории С1;

птица (тушка куриная);

подсолнечное масло.

Правительство установило для производителей этой продукции предельный уровень снабженческо-сбытовой надбавки (поставительского вознаграждения) к цене природного газа собственной добычи (без учета рентных платежей) на уровне не более 24%. Ограничения будут действовать на период действия карантина, но не дольше 30 апреля 2022 года.

Торговая надбавка за поставку природного газа собственной добычи устанавливается на уровне не выше 1%.

Ранее Денис Шмигаль рассказал, что будет с тарифами на отопление и газ после Нового года.

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