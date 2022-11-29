Кабмин освободил от налогов импорт Starlink и запчастей для генераторов

Правительство планирует закупить тысячи систем Starlink для "Пунктов незламности".
Кабинет министров освободил от НДС и ввозной пошлины запчасти и комплектующие для изготовления электрогенераторов, а также оборудование спутникового Интернет Starlink.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Под налоговые льготы попали комплектующие для изготовления энергетического оборудования, очистки воды и средства спутниковой связи к сети Интернет (Starlink).
"Сначала Правительство освободило от пошлин и НДС импорт генераторов и энергетического оборудования. Это решение делает такую продукцию дешевле примерно на 25%. Чтобы украинские производители, собирающие такую продукцию в Украине, не оказались в невыгодном положении, правительство дополнительно освободило запчасти для сборки генераторов и энергетического оборудования от НДС и пошлины. Таким образом, и продукция, производимая на внутреннем рынке, станет примерно на четверть дешевле", — пояснил замминистра экономики Украины Денис Кудин.
По словам премьера Дениса Шмыгаля, правительство ведет переговоры о возможности приобретения новой большой партии из тысяч систем Starlink для "Пунктов незламности".
"Сегодня мы утвердили необходимые документы, чтобы "старлинки" завозились в Украину без пошлины и НДС. Это удешевит их стоимость и позволит обеспечить их для наибольшего количества людей и организаций", — рассказал он.
Напомним, что провайдер спутникового Интернета Starlink американской компании SpaceX повысил стоимость услуг для украинцев.
Ранее в Минэкономики объяснили, будет ли в Украине дефицит горючего из-за использования генераторов.
Также сообщалось, что в Киевской области от отравления угарным газом пострадали две семьи, в том числе 4-летний ребенок. Еще один человек погиб.
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