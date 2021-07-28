Кабмин отложил повышение цен на электричество до осени

Кабмин отложил повышение цен на электричество до осени

Правительство планирует сократить объем субсидирования бытовых потребителей.

Кабинет министров оставил без изменений до 31 августа цену на электроэнергию — 1,68 грн/кВт-час. Еще месяц будет действовать модель возложение специальных обязанностей (ВСО) на рынке электрической энергии для населения.

Об этом шла речь на заседании правительства сегодня, 28 июля.

"Учитывая необходимость продолжения защиты бытовых потребителей от резкого роста цены на электрическую энергию, предлагается продлить срок действия действующей модели ВСО еще на один месяц, до 31.08.2021", — говорится в проекте постановления.

Министерство энергетики провело ряд совещаний по поводу новой модели ВСО с энергорегулятором (НКРЭКУ) и участниками рынка. Сейчас завершается подготовка согласованных предложений по совершенствованию механизма ВСО. Правительство планирует сократить объем субсидирования бытовых потребителей с одновременной защитой наиболее уязвимых их категорий.

По его словам, премьера Дениса Шмыгаля, Кабмин работает над тем, чтобы сбалансировать рынок электроэнергии.

Также он напомнил, что в этом году подготовка к отопительному сезону происходит в новых условиях: отныне тарифы на тепло и горячую воду полностью устанавливают местные органы власти.

"Это важная часть реформы децентрализации, ведь такие новации подталкивают местных руководителей больше не закрывать глаза на неэффективность собственных коммунальных предприятий", — отметил премьер-министр.

Ранее Владимир Зеленский пообещал рассмотреть вопрос снижения цен на электроэнергию на заседании СНБО.

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