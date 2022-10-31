Кабмин подготовил проект бюджета-2023: какой "приоритет №1" и где будем брать деньги

Кабинет министров принял проект бюджета на 2023 год до второго чтения. В документе чиновники учли предложения нардепов и ожидают скорого одобрения в Раде.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

ВВП и инфляция

Кабмин скорректировал прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2023 год в сторону консервативного сценария (3,2% вместо 4,6%). Прогноз инфляции снизили с 30% до 28%.

Расходы

Бюджет-2023 запланирован с учетом 1,3 трлн грн доходов. Правительство предлагает увеличить доходную часть более чем на 50 млрд грн.

Расходы будут составлять 2,6 трлн. грн.

Кабмин увеличил объемы расходов на выплаты пенсий, ликвидацию последствий вооруженной агрессии РФ (строительство, ремонты, покупка людям жилья), научную и научно-техническую деятельность, льготные ипотечные кредиты ВПЛ.

Всего ко второму чтению в проекте госбюджета расходная часть выросла на 66,8 млрд грн.

Безопасность и оборона

Шмыгаль заверил, что приоритет №1 в бюджете – безопасность и оборона – остается неизменным. На борьбу с оккупантами выделяют более 1 трлн. Это больше 18% ВВП.

"Финансируем украинскую армию самостоятельно за счет внутренних ресурсов", – отметил премьер.

Дефицит бюджета

По его словам, дефицит госбюджета на следующий год составит более 20% ВВП. Его планируется покрывать за счет помощи международных партнеров. Для этого нужно привлечь 38 млрд долларов. Шмыгаль надеется получить необходимые средства от ЕС, США, МВФ и других доноров.

"Двигаемся в этом направлении и есть все основания рассчитывать на прогресс", — убежден он.

Украине не хватает денег: что известно

В сентябре дефицит бюджета Украины составил 75 млрд грн. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что дефицит госбюджета в 2023 году составит около $38 млрд.

Только от масштабных воздушных тревог в течение каждого рабочего дня Украина теряет не менее 7,5 млрд грн.

Президент Владимир Зеленский озвучил МВФ и Всемирному банку потребности Украины на 2023 год – в общей сложности $62 млрд.

В правительстве считают, что уровень безработицы к концу этого года составит 30%