Кабмин принял стратегию развития "Ощадбанка": количество отделений сократят

"Ощадбанк" будет стремиться достичь прогнозной чистой прибыли — около 4,2 млрд грн.

Кабинет Министров Украины принял стратегию развития "Ощадбанка" на 2021 — 2024 годы.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Стратегией предусмотрено продление его функционирования как ведущего универсального банка Украины, прежде всего, определены следующие основные составляющие:

бизнес-модель: универсальный банк, укрепляет свои позиции в розничном кредитовании и комиссионных продуктах, сохраняет ведущие позиции в сегментах корпоративного бизнеса и микро, малом и среднем бизнесе, с уменьшением доли государственных предприятий;

универсальный банк, укрепляет свои позиции в розничном кредитовании и комиссионных продуктах, сохраняет ведущие позиции в сегментах корпоративного бизнеса и микро, малом и среднем бизнесе, с уменьшением доли государственных предприятий; операционная модель: развитая линейка цифровых продуктов, включая отраслевые продукты, которые будут предоставляться через цифровые каналы и автоматизированные процессы;

развитая линейка цифровых продуктов, включая отраслевые продукты, которые будут предоставляться через цифровые каналы и автоматизированные процессы; финансовая устойчивость: операционная эффективность и постоянный уровень доходности "Ощадбанка".

Отмечается, что "Ощадбанк" будет стремиться достичь прогнозного чистой прибыли — около 4,2 млрд грн, доходности на капитал — около 15% и соотношения расходов к доходам — менее 65%.

Благодаря эффективному управлению неработающими активами "Ощадбанк" урегулирует уровень неработающих активов и последовательно сократит их долю до 10%.

Кроме того, стратегией определено уменьшение "Ощадбанком" уровня операционных расходов и пересмотр капитальных затрат путем оптимизации сети и централизации операций.

Также диджитализация "Ощадбанка" до 2024 года включает в себя завершение процесса цифровизации услуг для клиентов и внутренних процессов, а также обеспечение конкурентной скорости запуска новых продуктов.

Кроме того, предполагается присоединение "Ощадбанка" к Фонду гарантирования вкладов физических лиц, что в дальнейшем обеспечит вхождение международных финансовых организаций в капитал "Ощадбанка".

Напомним:

С 30 сентября "Ощадбанк" начал блокировать счета тех клиентов, которые не пользуются своими карточками . Банк переводит их в неактивное режим и закрывает. После этого уже сами клиенты будут платить "Ощаду" за хранение денег на счетах. Для банка содержать "спящие" счета невыгодно. Если у вас осталась карточка, которой вы не пользуетесь — закройте ее.

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