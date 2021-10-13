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Кабмин принял стратегию развития "Ощадбанка": количество отделений сократят

Кабмин принял стратегию развития "Ощадбанка": количество отделений сократят

УНИАН

"Ощадбанк" будет стремиться достичь прогнозной чистой прибыли — около 4,2 млрд грн.

Кабинет Министров Украины принял стратегию развития "Ощадбанка" на 2021 — 2024 годы.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Стратегией предусмотрено продление его функционирования как ведущего универсального банка Украины, прежде всего, определены следующие основные составляющие:

  • бизнес-модель: универсальный банк, укрепляет свои позиции в розничном кредитовании и комиссионных продуктах, сохраняет ведущие позиции в сегментах корпоративного бизнеса и микро, малом и среднем бизнесе, с уменьшением доли государственных предприятий;
  • операционная модель: развитая линейка цифровых продуктов, включая отраслевые продукты, которые будут предоставляться через цифровые каналы и автоматизированные процессы;
  • финансовая устойчивость: операционная эффективность и постоянный уровень доходности "Ощадбанка".

Отмечается, что "Ощадбанк" будет стремиться достичь прогнозного чистой прибыли — около  4,2 млрд грн, доходности на капитал — около 15% и соотношения расходов к доходам — менее 65%.

Благодаря эффективному управлению неработающими активами "Ощадбанк" урегулирует уровень неработающих активов и последовательно сократит их долю до 10%.

Кроме того, стратегией определено уменьшение "Ощадбанком" уровня операционных расходов и пересмотр капитальных затрат путем оптимизации сети и централизации операций.

Также диджитализация "Ощадбанка" до 2024 года включает в себя завершение процесса цифровизации услуг для клиентов и внутренних процессов, а также обеспечение конкурентной скорости запуска новых продуктов.

Кроме того, предполагается присоединение "Ощадбанка" к Фонду гарантирования вкладов физических лиц, что в дальнейшем обеспечит вхождение международных финансовых организаций в капитал "Ощадбанка".

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