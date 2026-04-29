- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 154
- Время на прочтение
- 1 мин
Кабмин продлил кэшбек на горючее, но с изменениями — детали
Правительство продлило кэшбек на горючее до конца мая, но снизило максимальную сумму компенсации — до 500 грн.
Кабинет министров продлил действие программы кэшбека на топливо до 31 мая 2026 из-за сохранения высоких цен и активное использование программы украинцами.
Об этом сообщили в Минцифре и Минэкономики.
С 1 мая заработают новые правила начисления кэшбэка на АЗС. Максимальная сумма возврата будет составлять 500 гривен в месяц.
В правительстве уверены, что такой формат покроет потребности большинства водителей и позволит государству поддержать максимальное количество украинцев.
Программа носит компенсационный характер и помогает частично снизить расходы людей на горючее. В зависимости от типа горючего экономия составляет ориентировочно от 2 до 13 грн на литре:
15% — на дизель;
10% — на бензин;
5% — на автогаз.
К программе уже присоединились 219 операторов автозаправочных станций. Отмечается, что начисления уже получили более 2 миллионов украинцев.
Напомним, в ответ на рост цены на АЗС Кабинет министров запустил «кэшбек на горючее». В правительстве считают, что он обеспечит поддержку тем, кто больше нуждается в финансовой помощи из-за роста цен на топливо.
В апреле максимальный кэшбек на горючее составляет до 1000 грн. на человека в месяц.