Кабмин продлил кэшбек на горючее, но с изменениями — детали

Кабинет министров продлил действие программы кэшбека на топливо до 31 мая 2026 из-за сохранения высоких цен и активное использование программы украинцами.

Об этом сообщили в Минцифре и Минэкономики.

С 1 мая заработают новые правила начисления кэшбэка на АЗС. Максимальная сумма возврата будет составлять 500 гривен в месяц.

В правительстве уверены, что такой формат покроет потребности большинства водителей и позволит государству поддержать максимальное количество украинцев.

Программа носит компенсационный характер и помогает частично снизить расходы людей на горючее. В зависимости от типа горючего экономия составляет ориентировочно от 2 до 13 грн на литре:

15% — на дизель;

10% — на бензин;

5% — на автогаз.

К программе уже присоединились 219 операторов автозаправочных станций. Отмечается, что начисления уже получили более 2 миллионов украинцев.

Напомним, в ответ на рост цены на АЗС Кабинет министров запустил «кэшбек на горючее». В правительстве считают, что он обеспечит поддержку тем, кто больше нуждается в финансовой помощи из-за роста цен на топливо.

В апреле максимальный кэшбек на горючее составляет до 1000 грн. на человека в месяц.

