Кабмин расширил круг лиц, имеющих право на субсидию: кто сможет получить

Кабинет Министров Украины принял решение расширить список лиц, имеющих право на жилищные субсидии. Помощь от государства смогут получить новые категории граждан.

"Эти изменения внесли с учетом экономического и военного положения в стране", – говорится в сообщении Кабинета Министров.

Кто сможет получать субсидии:

Граждане, имеющие в собственности несколько жилых помещений или домов, право собственности на которые приобретено путем наследования.

Граждане, входящие в состав домохозяйства и находящиеся за границей в период действия военного положения.

Граждане, имеющие задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, образовавшейся в период действия военного положения.

Субсидию могут получить также и внутренне перемещенные лица, предоставив необходимые документы. При расчете размера субсидии не будут учитываться пособия на проживание ВПЛ.

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