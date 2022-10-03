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Кабмин расширил круг лиц, имеющих право на субсидию: кто сможет получить

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Кабмин расширил круг лиц, имеющих право на субсидию: кто сможет получить

субсидии / Фото: УНИАН

Кабинет Министров Украины принял решение расширить список лиц, имеющих право на жилищные субсидии. Помощь от государства смогут получить новые категории граждан.

"Эти изменения внесли с учетом экономического и военного положения в стране", – говорится в сообщении Кабинета Министров.

Кто сможет получать субсидии:

  • Граждане, имеющие в собственности несколько жилых помещений или домов, право собственности на которые приобретено путем наследования.
  • Граждане, входящие в состав домохозяйства и находящиеся за границей в период действия военного положения.
  • Граждане, имеющие задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, образовавшейся в период действия военного положения.
  • Субсидию могут получить также и внутренне перемещенные лица, предоставив необходимые документы. При расчете размера субсидии не будут учитываться пособия на проживание ВПЛ.

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Дата публикации
Просмотры
2497
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