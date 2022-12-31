Кабмин разорвал еще одно соглашение с Россией из-за больших убытков

Фактически это соглашение не действует с 2014 года

Кабинет Министров Украины принял решение разорвать дипломатические отношения с РФ в сфере водных отношений.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 30 декабря.

В Правительстве заявили, что фактически действие этого документа не работает уже с 2014 года, потому что с тех пор Украина и РФ не провели никакого совместного действия в трансграничных водных объектах. Также в стране не обмениваются информацией. В данной сфере.

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"Своими действиями Россия нарушила нормы Соглашения о совместном использовании и охране пограничных водных объектов, пыталась разорить все, что мы создавали в сфере водной политики в течение лет независимости Украины", — говорится в заявлении правительства.

В ведомстве заявили, что в таких условиях какие-либо цели Соглашения не жизнеспособны.

"Теперь мы находимся по разным берегам и будем внедрять европейские принципы управления водными ресурсами без участия РФ. Это не будет просто. Ведь никогда не знаешь, какой "подарок" приготовит сосед-убийца", — говорится в заявлении правительства.

В результате российской агрессии Украина уже понесла ущерб в водном секторе на 400 млн гривен, однако эта сумма не является окончательной.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный банк Украины скорректировал свой прогноз по падению экономики на фоне войны в сторону еще более глубокого падения.

Кроме того, ранее сообщалось, что годовой прогноз падения реального ВВП может составить до 35%.

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