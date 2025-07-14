Кабмин утвердил список ключевых полезных ископаемых и месторождений Украины

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Кабинет Министров Украины принял решение, которым определены обновленные перечни стратегически значимых минеральных ресурсов, а также конкретных участков недр, которые в дальнейшем будут передаваться в пользование на конкурсной основе — через аукционы или соглашения о разделе продукции (СРП).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в Telegram.

«Это решение позволит эффективно управлять ресурсами недр, привлекать инвестиции в добывающую отрасль и создавать новые возможности для развития экономики Украины в долгосрочной перспективе», — рассказала министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

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В список полезных ископаемых стратегического значения вошло 11 позиций, среди которых руды алюминия, бериллия, меди, никеля, ниобия, стронция, тантала, титана, урана, циркония, а также флюорит.

Отдельно утвержден перечень минералов критического значения, насчитывающий 28 видов. Он включает не только стратегические ископаемые, но и дополнительные ресурсы, в частности руды ванадия, висмута, вольфрама, галлия, гафния, индия, лития, мышьяка, олова, свинца, скандия, сурьмы, теллура, цезия, цинка, а также калийную соль и редкоземельные элементы.

Также утверждены две отдельные подборки месторождений, которые могут быть выставлены на электронные торги или предоставлены инвесторам по результатам конкурсов.

В первую группу попали 60 участков недр, содержащих залежи титановых, литиевых, медных, никелевых, кобальтовых, ниобиевых, бериллиевых и циркониевых руд, а также флюорита, апатита и калийной соли — именно эти объекты будут доступны через электронные аукционы.

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Вторая группа — это 26 месторождений, предусматривающих передачу на основе СРП. Они охватывают ванадиевые, литиевые, титановые, урановые руды и залежи калийной соли.

Напомним, ранее мы писали о том, что по условиям украинско-американского соглашения о недрах, половина доходов от добычи ископаемых попадает в инвестфонд, который поддерживает экономику Украины и частично возмещает финансовую помощь США.