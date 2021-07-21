Кабмин увеличил объем программы социально-экономического развития регионов на 450 млн грн

По словам Шмыгаля, субвенции на соцеконом — это дополнительный инструмент поддержки проектов на местах, которые имеют важное значение для улучшения условий жизни громад.

Кабинет Министров увеличил объем программы социально-экономического развития регионов на 450 млн грн. Значительная часть проектов касается ремонта школ, больниц, закупки дополнительного современного оборудования для медицинских учреждений.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 21 июля, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Правительство увеличило объем программы социально-экономического развития регионов на 450 млн грн. Теперь громады могут реализовать больше проектов ремонта и строительства новой социальной инфраструктуры", — написал он в Telegram-канале.

По его словам, субвенции на соцеконом — это дополнительный инструмент поддержки проектов на местах, которые имеют важное значение для улучшения условий жизни громад.

Напомним:

В мае Кабинет Министров Украины распределил 1 миллиард 677 миллионов 376 тысяч 194 гривны субвенций на социально-экономическое развитие отдельных территорий между 1161 объектом в разных регионах Украины. Наибольшая сумма средств связана с медицинскими и образовательными учреждениями, а меньше всего направлено на ремонт дорог и социально-культурную сферу. Больше всего денег направлено в Днепропетровскую, Одесскую и Харьковскую области, а также г.Киев.

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