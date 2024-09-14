Кабмин в 2025 году заморозит соцвыплаты и зарплату, но выделит 1,5 млрд на телемарафон

Кабинет Министров проигнорировал потребности граждан
Кабинет Министров в проекте бюджета на 2025 год предлагает отказаться от повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Это повлияет на размер социальных выплат.
Об этом говорится в проекте №12000.
В 2025 году минимальная зарплата останется без изменений. С 1 января 2025 года ее размер составит:
- 8000 гривен в месяц;
- 48 гривен в час.
В пояснительной записке отмечено, что этот размер обеспечивает достигнутый уровень гарантий, учитывая значительное повышение в 2024 году (на 16% по сравнению с 2023 годом).
В 2025 году базовый социальный стандарт, прожиточный минимум, останется без изменений. С 1 января 2025 года он будет составлять:
- Для одного человека в месяц — 2920 гривен;
- Дети до 6 лет — 2563 гривны;
- Дети от 6 до 18 лет — 3196 гривен;
- Трудоспособные лица – 3028 гривен;
- Трудоспособные лица (для судей, работников государственных органов, налоговых и таможенных органов) — 2102 гривны;
- Трудоспособные лица (для прокуроров окружной прокуратуры) — 2102 гривны;
- Лица с потерей трудоспособности (минимальная пенсия) — 2361 гривна;
- Лица с утратой трудоспособности (доплата за проживание в радиоактивно загрязненных зонах) – 1600 гривен.
Этот показатель является основой определения государственных социальных гарантий в различных сферах.
В свою очередь народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что расходы на телеканал "Рада" сократили со 198 млн грн в 2024 году до 78,2 млн грн в 2025 году. При этом на телемарафон в бюджете заложено 1,5 млрд. грн. Также национальный кэшбек был исключен из бюджета на 2025 год.
Напомним, в Минсоцполитики считают, что прожиточный минимум недостаточен для покрытия потребностей человека и предлагается его заменить базовой социальной помощью. Новый подход предполагает, что размер пособия будет зависеть от состава семьи.
Так эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин сообщал, что в Украине было принято решение на ближайшие три года "заморозить" прожиточный минимум и минимальную зарплату.
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