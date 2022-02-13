Кабмин во время срочного заседания принял решение для разблокирования полетов над Украиной

Решение было принято сегодня вечером, 13 февраля.
В ходе срочного заседания правительство приняло решение выделить 16,6 млрд грн, чтобы гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве Украины.
Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
Как пояснил премьер, средства были выделены для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний. "Это решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и гарантировать возвращение в Украину наших граждан, которые сейчас находятся за границей", — подчеркнул Денис Шмигаль.
Напомним, из-за ситуации с авиакомпаниями, которые опасаются самолеты над Украиной из-за возможного скопления, Кабинет министров вечером 13 февраля срочно собрался на заседание.
Ранее Мининфраструктуры опровергли информацию о закрытии воздушного пространства над Украиной, о чем писали ряд СМИ. "Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось", — говорится в заявлении.
Между тем, Украина рекомендует авиакомпаниям временно не летать над Черным морем из-за активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве над морем.
Впоследствии стало известно, что международные авиаперевозчики обходят воздушное пространство Украины и Черного моря на фоне информации о вероятном российском вторжении. Об свидетельствует портал Flightradar24, который отслеживает полеты воздушных судов в реальном времени.
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