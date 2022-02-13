Кабмин во время срочного заседания принял решение для разблокирования полетов над Украиной

Кабмин во время срочного заседания принял решение для разблокирования полетов над Украиной

Решение было принято сегодня вечером, 13 февраля.

В ходе срочного заседания правительство приняло решение выделить 16,6 млрд грн, чтобы гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

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Как пояснил премьер, средства были выделены для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний. "Это решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и гарантировать возвращение в Украину наших граждан, которые сейчас находятся за границей", — подчеркнул Денис Шмигаль.

Напомним, из-за ситуации с авиакомпаниями, которые опасаются самолеты над Украиной из-за возможного скопления, Кабинет министров вечером 13 февраля срочно собрался на заседание.

Ранее Мининфраструктуры опровергли информацию о закрытии воздушного пространства над Украиной, о чем писали ряд СМИ. "Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось", — говорится в заявлении.

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Между тем, Украина рекомендует авиакомпаниям временно не летать над Черным морем из-за активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве над морем.

Впоследствии стало известно, что международные авиаперевозчики обходят воздушное пространство Украины и Черного моря на фоне информации о вероятном российском вторжении. Об свидетельствует портал Flightradar24, который отслеживает полеты воздушных судов в реальном времени.

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