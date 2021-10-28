Кабмин выделил еще 242 млн грн для борьбы с коронавирусом: на что пойдут деньги

Кабмин выделил еще 242 млн грн для борьбы с коронавирусом: на что пойдут деньги

За государственные деньги, в частности, приобретут еще экспресс-тесты для определения коронавируса.

Правительство выделило на программу противодействия COVID-19 в Украине дополнительные 242 млн. грн.

Об этом заявил премьер Денис Шмигаль на заседании правительства 28 октября.

"Эти средства позволят закупить больше экспресс-тестов, улучшить уровень тестирования, а также завершить реализацию совместного с МБРР проекта по инфраструктуре хранения вакцины", — сообщил глава правительства.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, ранее правительство выделило дополнительные 205 млн грн на доплаты борющимся с COVID-19 медикам.

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