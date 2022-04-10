Кабмин выделил миллиард гривен на восстановление уничтоженных Россией территорий: на что будут тратить деньги

Денежные средства будут направлены на ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды, электроэнергии.
Кабинет министров Украины выделил миллиард гривен на восстановление освобожденных от российских оккупантов территорий.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Деньги в первую очередь направят на восстановление уничтоженной россиянами инфраструктуры. Это только первый этап восстановления Украины.
Планируется выделить 400 млн. грн. для Киевской области. По 250 млн. грн. Черниговской и Сумской областям. Еще 100 млн. грн для Житомирщины.
"Средства будут направлены на ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды, электроэнергии. Также на разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие первоочередные нужды. Распорядителем средств будут военно-гражданские администрации в каждой области. Со стороны правительства координировать процесс будет Министерство развития громад и территорий", — сообщил Денис Шмыгаль.
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