Кабмин выделил миллиард гривен на восстановление уничтоженных Россией территорий: на что будут тратить деньги

Кабмин выделил миллиард гривен на восстановление уничтоженных Россией территорий: на что будут тратить деньги

Денежные средства будут направлены на ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды, электроэнергии.

Кабинет министров Украины выделил миллиард гривен на восстановление освобожденных от российских оккупантов территорий.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Деньги в первую очередь направят на восстановление уничтоженной россиянами инфраструктуры. Это только первый этап восстановления Украины.

Планируется выделить 400 млн. грн. для Киевской области. По 250 млн. грн. Черниговской и Сумской областям. Еще 100 млн. грн для Житомирщины.

"Средства будут направлены на ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды, электроэнергии. Также на разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие первоочередные нужды. Распорядителем средств будут военно-гражданские администрации в каждой области. Со стороны правительства координировать процесс будет Министерство развития громад и территорий", — сообщил Денис Шмыгаль.

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