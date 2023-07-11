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Кабмин запретил аптекам указывать на вывесках информацию об уровне цен

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Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Кабмин запретил аптекам указывать на вывесках информацию об уровне цен

На вывеске в аптеке не должна содержаться информация, которая может вводить потребителя в заблуждение / Фото: УНІАН

Указания по уровню цен могут повлиять на намерения потребителя по приобретению товаров в таком заведении.

Кабмин на заседании 11 июля вернул ограничения по названиям на вывесках аптек.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

"Внесены изменения в Лицензионные условия производства хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорту лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов)", — написал он.

Правительство установило, что на вывеске и наружных рекламных конструкциях аптечного заведения разрешается, кроме использования обозначения вида аптечного заведения, указывать наименование лицензиата, аптечного заведения и/или торговой марки, принадлежащей лицензиату на законных основаниях, при условии, что такое наименование не содержит указания по уровню или иного признака цен.

Указания по уровню цен могут повлиять на намерения потребителя по приобретению товаров в таком заведении.

Также на вывеске не должна содержаться информация, которая может вводить потребителя в заблуждение об ориентированности аптечного заведения на обслуживание определенных социальных групп населения, сравнение с другими аптечными заведениями.

Напомним, в Украине возросла стоимость медицинских препаратов и услуг.

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Дата публикации
Просмотры
756
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