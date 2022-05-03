Кабмин запускает сайт для сбора средств в мире на поддержку Украины

Каждый человек в мире сможет сделать пожертвование и помочь Украине бороться за свою свободу.
Кабинет министров запускает специальную платформу для сбора средств в мире в поддержку Украины в рамках глобального проекта United24.
Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства.
"Вскоре будет запущен u24.gov.ua — платформа для сбора средств на поддержку Украины в рамках глобального проекта United24. Каждый человек в мире может сделать пожертвование и помочь Украине бороться за нашу свободу. Мы хотим объединить мир вокруг поддержки нашего государства. Простых людей, благотворительные фонды, международные компании, лидеров мнений по всему миру", — отметил Шмигаль.
По словам премьера, создание платформы продемонстрирует максимальную прозрачность и открытость использования собранных средств. Об использовании средств будет регулярно отчитываться Нацбанк и все министерства. В свою очередь компания "Делойт" в Украине, которая является частью международной сети Deloitte, будет проверять эти отчеты.
Шмигаль планирует, что средства будут тратить по трем направлениям:
- оборона и разминирование;
- гуманитарная и медицинская помощь;
- восстановление Украины, в том числе восстановление объектов критической инфраструктуры, дорог, мостов и т.п.
Ранее Владимир Зеленский назвал ущерб, который Россия нанесла Украине.
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