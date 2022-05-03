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Кабмин запускает сайт для сбора средств в мире на поддержку Украины

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Кабмин запускает сайт для сбора средств в мире на поддержку Украины

Telegram/Денис Шмигаль

Каждый человек в мире сможет сделать пожертвование и помочь Украине бороться за свою свободу.

Кабинет министров запускает специальную платформу для сбора средств в мире в поддержку Украины в рамках глобального проекта United24.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства.

"Вскоре будет запущен u24.gov.ua — платформа для сбора средств на поддержку Украины в рамках глобального проекта United24. Каждый человек в мире может сделать пожертвование и помочь Украине бороться за нашу свободу. Мы хотим объединить мир вокруг поддержки нашего государства. Простых людей, благотворительные фонды, международные компании, лидеров мнений по всему миру", — отметил Шмигаль.

По словам премьера, создание платформы продемонстрирует максимальную прозрачность и открытость использования собранных средств. Об использовании средств будет регулярно отчитываться Нацбанк и все министерства. В свою очередь компания "Делойт" в Украине, которая является частью международной сети Deloitte, будет проверять эти отчеты.

Шмигаль планирует, что средства будут тратить по трем направлениям:

  • оборона и разминирование;
  • гуманитарная и медицинская помощь;
  • восстановление Украины, в том числе восстановление объектов критической инфраструктуры, дорог, мостов и т.п.

Ранее Владимир Зеленский назвал ущерб, который Россия нанесла Украине.

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