Качественное рядом: UPG открывает новые сверхсовременные АЗК по всей стране

Сеть АЗК UPG активно развивается. Новые современные комплексы, где посетители могут не только заправиться качественным топливом, но и воспользоваться рядом дополнительных услуг, открылись еще в трех украинских городах: Одессе, Львове и Кременчуге.

Качество топлива не может иметь компромиссов, а комфорт и уют создают настроение, от которого часто зависит, как сложится весь день — автомобилисты хорошо об этом знают. Именно поэтому АЗК UPG уже давно стали местом, куда хочется заехать еще.

"Наши клиенты очень лояльны к бренду UPG — возвращаются к нам снова и снова. Каждый, кто впервые попадает на АЗК UPG, имеет возможность оценить наш сервис. Затем, заправив полный бак своего авто, клиент оценивает, как себя ведет его автомобиль на дороге. И всегда возвращается к нам снова. Что это, как не любовь?! Именно эта эмоциональная составляющая и является основой креативной стратегии позиционирования бренда", — комментирует маркетинг директор компании Надежда Ганулич-Манукян.

У компании принципиальная позиция: предлагать своим покупателям только заводское топливо исходного качества без присадок и добавок. Важно, что горючее поставляется сразу с завода-производителя, гарантирует ему стандартизированное качество. UPG контролирует на всех этапах соблюдение необходимых норм и правил транспортировки и хранения горючего. Заправиться на АЗК можно всеми видами топлива (бензины А-92, А-95, брендовая upg 100, ГП, газ).

Новые комплексы UPG — это масштабная локация, где сервис продумано до мелочей. Их построено так, чтобы каждая минута, проведенная на АЗК, была в удовольствие и для взрослых, и для самых маленьких клиентов. Торговые залы спланировано по принципу duty free: световая навигация, угол самообслуживания и маркет с большим ассортиментом товаров, где есть все, что нужно в дороге.

Путешествуя с семьей или спеша по делам, можно вкусно поесть, не отклоняясь от маршрута. На новых АЗК открыта сеть ресторанов, работающих под брендом VIVO cafe. Здесь можно как быстро перекусить, выбрав экспресс-меню, так и неторопливо вкусно поесть, наслаждаясь авторскими блюдами, приготовленными исключительно "из-под ножа" командой профессиональных поваров.

О бургерах и хот-догах, а также фирменном ароматном кофе, приобретенных на UPG, даже ходят легенды. Клиенты в социальных сетях признаются, что иногда свои маршруты прокладывают, в том числе, с учетом АЗК UPG на карте.

Попробуйте найти ближайший АЗК, воспользовавшись мобильным приложением UPG, которое, кроме этого, имеет еще множество преимуществ. Например, легко и быстро рассчитываться за топливо онлайн еще и получить скидку 50 коп/л на бензин и дизельное топливо, 30 коп/л — на газ. По телефону купить блюда из фирменного VIVO cafe. Предварительный заказ еды и напитков значительно сэкономит время в пути.

UPG развивает программу лояльности UPGgood. Зарегистрировав карточку мгновенно на кассе, на сайте компании или в мобильном приложении, получите дополнительные преимущества, заправляясь топливом в сети.

Сегодня сеть UPG — это 73 объекта, которые функционируют в 17 областях Украины. Компания не только открывает новые комплексы, а и модернизирует существующие, совершенствуя сервис.

АЗК сети легко узнать по традиционному для UPG черному цвету с неоновыми элементами, который преобладает в дизайне, и зеленым оттенком. Вы не проедете мимо, ведь вас точно привлечет масштабная красиво озелененная территория вокруг комплекса, широкая парковка или большое количество топливных колонок — а значит сэкономленное время на заправку.

UPG заботится, чтобы как можно больше автолюбителей по всей Украине заправлялись высококачественным топливом.

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