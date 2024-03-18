Кацуба рассказал, почему следует инвестировать в сельскохозяйственную землю

Средняя цена гектара земли может колебаться от 1,500 до 3,000 долларов за гектар, с востока на запад.

Предприниматель Александр Кацуба в своей колонке рассказал, почему в 2024 году всем инвесторам – несмотря на войну – нужно обратить внимание на украинскую землю

Земля — самый ценный природный ресурс, который есть у Украины, напоминает эксперт. Это ресурс, который сохранит ценность и будет чрезвычайно важным для мира и Европы в последующие десятилетия. Поэтому инвестиции в землю остаются идеальным инструментом среднесрочного и долгосрочного инвестирования.

С 1 января 2024 г. рынок земли открылся также и для юридических лиц, напоминает Кацуба. Поэтому возможность инвестирования для среднего и крупного бизнеса значительно расширилась. При этом цена земли в Украине все еще ниже, чем в большинстве стран Евросоюза (при часто более высоком качестве), поэтому долгосрочно это хорошее вложение денег.

Предприниматель предупреждает, что с инвестициями в землю подождать значительную прибыль придется 5-10 лет, но земля никогда не потеряет ценности. По понятным причинам наибольшую ценность сейчас земля в Центральной и Западной Украине. Средняя цена гектара земли может колебаться от 1,500 до 3,000 долларов за гектар, с востока на запад.

Как на земле зарабатывают? Два основных источника дохода – сдача земли в аренду и маржа от перепродажи земли, когда она подорожает. А это, учитывая, что все войны заканчиваются, неизбежно произойдет. Особенно, когда Украина приблизится к вступлению в ЕС, резюмирует Кацуба.

Александр Кацуба – украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.